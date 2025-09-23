為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏菸10/20起休園半年 打造全新景觀迎接大博物館時代

    屏菸歸仁路入口打開東側圍牆，規劃為公共廣場。模擬圖。（屏東縣政府提供）

    屏菸歸仁路入口打開東側圍牆，規劃為公共廣場。模擬圖。（屏東縣政府提供）

    2025/09/23 09:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕營運3年多的屏菸1936文化基地，為配合園區內的屏東縣立美術館於明（2026）年首季完工啟用、2027年P-TIMO探索館接續登場，園區將從下（10）月20日起休園至明年3月，進行全區景觀優化與縫合工程，以嶄新面貌迎接文化新時代。

    屏菸基地佔地4.2公頃，於2022年對外開放以來，透過分階段修復、策展與開館，逐步打造縣府「大博物館計畫」的核心館所。第一階段完成屏東菸葉館、客家館、原民館常設展，訴說屏東菸葉歷史、產業與族群文化的多元性；去年又陸續啟用屏東縣典藏中心、文資建材庫房等專業空間，深化保存與教育推廣功能，奠定屏東大博物館基礎。

    屏東縣政府文化處指出，屏菸啟用3年多來，迅速累積人氣，吸引近200萬人次入園，成為南台灣極具指標性的藝文場域，無論是五感體驗的沉浸式展覽，或迎合喜歡電影、動畫的大小粉絲所推出的特展，以及專屬年輕世代的大武門音樂祭等各種活動，皆用心關照到各個不同年齡層，讓更多人走進來體驗屏東的多元。

    因應新館落成與園區需求，屏菸將休園半年展開景觀縫合計畫，施工將分兩階段進行。除原菸廠路入口廣場、夜間光環境外，歸仁路入口將規劃為開放的公共庭園，打開既有的東側圍牆，並設休憩設施，讓園區成為步入式的博物館，更親近城市日常，並與周邊產業、美食串連，帶動觀光效益。

    文化處說明，閉園期間，菸葉館、客家館及原民館常設展將同步優化，融入創新展示手法，為遊客帶來全新體驗；而主打沉浸式體驗8、9號倉庫及最受親子喜愛的10號倉庫特展也規劃全新內容，為再度開園營造驚喜亮點。隨著美術館與探索館接力登場，屏菸1936將完成最後拼圖，迎向全新大博物館的里程碑。

    屏東縣立美術館預計明（2026）年首季完工啟用。模擬圖。（屏東縣政府提供）

    屏東縣立美術館預計明（2026）年首季完工啟用。模擬圖。（屏東縣政府提供）

    廣受歡迎的屏菸1936文化基地。（記者羅欣貞攝）

    廣受歡迎的屏菸1936文化基地。（記者羅欣貞攝）

    屏菸週邊正進行全區景觀優化與縫合等相關工程。（記者羅欣貞攝）

    屏菸週邊正進行全區景觀優化與縫合等相關工程。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播