屏菸10/20起休園半年 打造全新景觀迎接大博物館時代

屏菸歸仁路入口打開東側圍牆，規劃為公共廣場。模擬圖。（屏東縣政府提供）

2025/09/23 09:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕營運3年多的屏菸1936文化基地，為配合園區內的屏東縣立美術館於明（2026）年首季完工啟用、2027年P-TIMO探索館接續登場，園區將從下（10）月20日起休園至明年3月，進行全區景觀優化與縫合工程，以嶄新面貌迎接文化新時代。

屏菸基地佔地4.2公頃，於2022年對外開放以來，透過分階段修復、策展與開館，逐步打造縣府「大博物館計畫」的核心館所。第一階段完成屏東菸葉館、客家館、原民館常設展，訴說屏東菸葉歷史、產業與族群文化的多元性；去年又陸續啟用屏東縣典藏中心、文資建材庫房等專業空間，深化保存與教育推廣功能，奠定屏東大博物館基礎。

屏東縣政府文化處指出，屏菸啟用3年多來，迅速累積人氣，吸引近200萬人次入園，成為南台灣極具指標性的藝文場域，無論是五感體驗的沉浸式展覽，或迎合喜歡電影、動畫的大小粉絲所推出的特展，以及專屬年輕世代的大武門音樂祭等各種活動，皆用心關照到各個不同年齡層，讓更多人走進來體驗屏東的多元。

因應新館落成與園區需求，屏菸將休園半年展開景觀縫合計畫，施工將分兩階段進行。除原菸廠路入口廣場、夜間光環境外，歸仁路入口將規劃為開放的公共庭園，打開既有的東側圍牆，並設休憩設施，讓園區成為步入式的博物館，更親近城市日常，並與周邊產業、美食串連，帶動觀光效益。

文化處說明，閉園期間，菸葉館、客家館及原民館常設展將同步優化，融入創新展示手法，為遊客帶來全新體驗；而主打沉浸式體驗8、9號倉庫及最受親子喜愛的10號倉庫特展也規劃全新內容，為再度開園營造驚喜亮點。隨著美術館與探索館接力登場，屏菸1936將完成最後拼圖，迎向全新大博物館的里程碑。

屏東縣立美術館預計明（2026）年首季完工啟用。模擬圖。（屏東縣政府提供）

廣受歡迎的屏菸1936文化基地。（記者羅欣貞攝）

屏菸週邊正進行全區景觀優化與縫合等相關工程。（記者羅欣貞攝）

