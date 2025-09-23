男子嗆「叫店長出來」！持變形銅板硬要消費逼哭超商店員

男子拿著變形銅板硬要消費，大聲怒罵7-11女店員。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

2025/09/23 11:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近日分享，他在超商看到一名男子拿著變形銅板卻硬要消費，大聲怒罵7-11女店員，甚至逼哭該名店員，憤而錄製影片上傳至社群平台，引發不少網友熱烈討論，有人痛斥「不要欺負小孩，人家也只是來打工」。

這名網友於「爆怨公社」臉書發文並附上1段影片，內容提及原PO在超商看到一名男子拿著變形銅板卻硬要消費，甚至飆罵7-11女店員，原PO無奈地說「銅板扭曲破損還可以使用嗎？最後店員小妹哭著離開，7-11板橋懷德門市......」。

請繼續往下閱讀...

公開影像可見，頭戴白色安全帽男子大聲對超商女店員斥喝「為什麼不能收......看不清楚嗎？叫你們店長出來看看......我前面買個東西他找我的這我責任？」這名男子接續怒罵「你如果說被磨掉，總統人像不見，後面10塊錢不見，我認了......是完全看不見嗎？你們店長自己看、這都不能收」，隨後疑似該間店長上前靠近，拿起變形錢幣仔細查看。

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「不要欺負小孩，人家也只是來打工」、「有問題的錢幣，我都叫客人換一下，我臉臭，客人也不敢機歪。他是看小妹妹好欺負，就奧客啦」、「自己去銀行換掉很難？前店家找你的錢，關其他人什麼事！小額錢，捐掉也沒差吧！」、「這時候直接報警就處理好」，也有網友理性回應「你要確定你拿出來零錢、鈔票，有破損、損毀，店家有權利拒收，你要求收損毀零錢、鈔票，是會吃官司，傻傻的，可以請警方到場，只要認定有損毀拿出來付款，就能認定是你的而且是損毀」。

