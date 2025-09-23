樺加沙颱風》氣象署估今晚解除海警 菲東熱帶擾動漸成形

中央氣象署9月23日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午8點30分圖資。（氣象署提供）

2025/09/23 09:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙今天（23日）上午8點30分解除陸警，預估晚間前後解除海警，最快明天上午降為中颱。中央氣象署預報員伍婉華提醒，在外圍環流持續影響下，降雨熱區雨勢持續，台東及屏東濱海地區持續6米以上巨浪告警，中南部滿潮時段留意積淹水及海水倒灌。菲律賓東方海面熱帶擾動可能逐漸成形，但影響台灣機率不高。

預報員伍婉華表示，樺加沙預估晚間前後解除海警，明天上午或中午降為中颱。颱風雖然漸漸遠離，但外圍環流仍影響台灣，降雨熱區雨勢持續，並帶來強勁海浪。目前最大浪高出現在東沙島海面，上午6時測到約12公尺。

伍婉華說明，今天白天降雨仍然明顯，傍晚起基隆北海岸、大台北、宜蘭雨勢緩和，但花東高屏山區持續降雨，但強降雨範圍會稍微縮小。豪雨特報警示，今天花東山區有局部大豪雨或超大豪雨，花東地區、宜蘭、高屏山區有局部豪雨或大豪雨。

風力方面，伍婉華指出，屏東九棚已測得14級強陣風，蘭嶼13級，彭佳嶼11級，東半部、新北市至苗栗沿海、澎金馬普遍有9至10級強陣風。高雄濱海地區今天上午增強至8至9級風力。

浪況方面，伍婉華表示，台東及屏東濱海地區今天上午發布6公尺以上巨浪告警，預計持續至今天中午以前；中南部滿潮時段留意積淹水及海水倒灌。

今天至明天，基隆北海岸、東半部、恆春半島、中南部、澎金馬沿海依舊要留意長浪，週四南部、恆春半島、澎湖沿海也要留意。

伍婉華補充，明天花東地區及恆春半島仍有豪雨可能，並持續至週四；週五開始花東及恆春半島仍有短暫陣雨，其他各地恢復午後雷陣雨天氣型態。

另外，伍婉華說明，菲律賓東方海面熱帶擾動消消長長，綜合全世界資料顯示，菲東海面有一個擾動可能逐漸成形，不過受較強高壓影響，可能會往菲律賓方向移動，影響台灣機率不高。

氣象署統計，22日凌晨0時至今天上午8點累積雨量，屏東山區432毫米、花蓮山區386毫米、宜蘭山區384毫米、台東山區345毫米、新北山區272毫米。

樺加沙颱風仍影響台灣附近海面，中央氣象署製圖說明波浪預報。圖為9月23日上午8點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風仍影響台灣附近海面，中央氣象署製圖說明浪高情況。圖為9月23日上午8點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風外圍環流持續影響台灣天氣，中央氣象署製圖說明雨量情況。圖為9月23日上午8點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風持續帶來強風，中央氣象署製圖說明各地風力情況。圖為9月23日上午8點40分發布。（氣象署提供）

