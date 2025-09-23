為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗縣抽驗6夜市45件產品 結果出爐

    苗縣夜市抽驗，結果出爐了。圖為稽查畫面。（苗縣府衛生局提供）

    苗縣夜市抽驗，結果出爐了。圖為稽查畫面。（苗縣府衛生局提供）

    2025/09/23 09:51

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕逛夜市是不少國人晚間購物的選擇，也是吸引國外遊客的招牌之一。苗栗縣政府衛生局執行「精進地方政府關鍵食安管理計畫」，針對許多人關注的苗栗英才夜市、公館夜市、後龍夜市、銅鑼夜市、頭屋夜市及建國夜市進行夜市衛生稽查，共查核業者37家、抽驗45件產品皆符合標準。

    苗縣府衛生局表示，先對苗縣轄內夜市型態進行分類，如苗栗英才夜市、公館夜市為觀光夜市，後龍夜市為大型流動型夜市，銅鑼夜市、頭屋夜市及建國夜市屬於地方型夜市。查核業者37家，均符合「食品良好衛生規範準則」相關規定，並同步針對即食食品進行微生物加強抽驗，共計抽驗45件產品，檢驗結果全數符合食品衛生標準。

    苗栗縣政府衛生局提醒，民眾應注意夜市商家攤位環境是否整潔，食材新鮮度、生熟食分開處理，並於購買後盡快食用，切勿讓食品長時間置於室溫；若無法立即食用，請妥善保冷或保溫，以避免細菌滋生。為預防食物中毒，請落實「預防食物中毒的五要原則」：要洗手、要新鮮、要生熟分開、要徹底加熱、要注意保存溫度。

