為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鼓勵背負學貸年輕人投身公益 天河基金會獎勵金申請將在10月底截止

    天河基金會自2019年起持續開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益，就能申請1.6萬元獎勵金。（資料照，天河基金會提供）

    天河基金會自2019年起持續開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益，就能申請1.6萬元獎勵金。（資料照，天河基金會提供）

    2025/09/23 09:19

    〔記者羅添斌／台北報導〕台灣目前約有70萬名青年背負學貸，經濟壓力沈重。為了減輕年輕人的負擔，天河基金會自2019年起持續開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益，今年度申請日期將在10月31日截止，只要在去年11月至今年10月至合作社福單位擔任志工，就能申請1.6萬元獎勵金，有志服務的青年切勿錯過！

    天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，6年來已有2,424位志工成功請領獎勵金，藉此鼓勵須負擔學貸的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢，並能更有餘裕提升生活品質及增進專業能力。

    天河基金會今天表示，當初設計用志工服務作為資格提供獎勵金的方法，其實是看到年輕人的困境，不僅希望透過獎勵金祝福所有年輕朋友，更期待能藉此鼓勵參加過「青力親為・千萬祝福」計畫的志工夥伴，不忘初心、茁壯自立，並將投身公益、自利利他的經驗分享給更多的莘莘學子與社會青年。

    今年度天河基金會「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫已從7月1日起開放申請，截止日期為10月31日，只要是從113年11月1日至114年10月31日從事青力計畫合作社福單位志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。申請資格如下（三點皆需符合）：

    （一）84年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

    （二）於113年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。

    （三）113年11月1日至114年10月31日之前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。

    詳情請參申請計畫連結：

    https://www.wisdomshare.com.tw/index.php?action=plan-detail&id=4

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播