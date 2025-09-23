強颱過境福壽山農場蘋果快掉光 11月開放採果恐取消

福壽山農場蘋果樹經樺加沙颱風橫掃，可見套著果實的套袋掉滿地，就算沒掉，蘋果也掉落在套袋中。（圖由福壽山農場提供）

2025/09/23 09:45

〔記者歐素美／台中報導〕受強颱樺加沙強風影響，福壽山農場蘋果樹上的蘋果都掉落套袋中，場方表示，8月中旬楊柳颱風來襲，場內蘋果掉一半以上，這次幾乎被掃光，往年11月舉辦的開放採果，今年可能面臨取消；另因楊柳颱風倒伏斷裂的蘋果王樹，場方將聘專家學者消毒改善土壤，預計今年12月25日重新移植新的蘋果王樹。

強颱樺加沙過境，福壽山農場小編一早就到場內查看，並在臉書直播表示，農場人員平安，蘋果不平安，果園的蘋果和樹葉被強風打落，幾乎掉光，只能期待明年會更好，他說這就是「做農的心酸」，但強調「沒關係，期待明年會更好」。

請繼續往下閱讀...

福壽山農場表示，8月楊柳颱風來襲，場內蘋果掉約6成，加上昨天的強颱樺加沙強風一掃，目前果園可採收蘋果的產量，可能不到往年的2成了，以往福壽山農場皆於11月左右辦理蘋果季，開放遊客採果，今年恐面臨取消。

另8月楊柳颱風，將福壽山農場內嫁接40多種蘋果的蘋果王樹吹倒，樹幹斷裂成兩半，場方為延續這項農業改良的奇蹟及成果，目前打算將老蘋果王樹移除，並辦理土壤改善消毒，預計12月25日重新移植種新的蘋果王樹。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法