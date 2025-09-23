為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖引進黑水虻處理廚餘 傳出臭味引發城北村民民怨

    澎湖縣議員許育愷，曾與城北村民參觀廚餘廠。（許育愷提供）

    澎湖縣議員許育愷，曾與城北村民參觀廚餘廠。（許育愷提供）

    2025/09/23 09:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府環保局今年4月引進黑水虻生物防治法，希望解決廚餘堆肥造成的惡臭問題，但臭味卻不減反增，引發鄰近城北村民不滿，還召開村民大會向環保局抗議。湖西籍議員吳政捷、許育愷等都相當關心，要求環保局找出問題，還給村民新鮮的空氣。

    吳政杰表示，環保局當年設置資源垃圾分類轉運站，曾是大城北生活的惡夢，就位處澎湖3大水庫中心處（成功、興仁、東衞），本是重要水源保護區，卻被設置垃圾轉運站，幾經抗爭與協調，才讓轉運站順利遷移，還給地方一個乾淨家園，可惜多年後的今天，又得面對廚餘廠的侵擾，雖然這些年廚餘臭味，偶爾隨南風飄進社區，但總還在控制範圍，還能適時處理改善，環保局年初引進黑水虻處理廚餘方式，廚餘臭味不減反增。

    許育愷和城北村長王明忠，曾前往環保局廚餘堆肥場，參訪利用黑水虻處理廚餘的新模式，看到環保局積極處理沉痾的決心與用心。但對於廠商和政府部門後續處理方案、中短長程計畫，督促環保局和業者務必謹慎處理，儘速綠化之前堆置廚餘的土地，減少臭味飄散，保障社區生活品質。

    針對廚餘產生惡臭問題，澎湖縣政府環保局表示，澎湖每日廚餘約10餘噸，城北村民反應夜間垃圾車進廠，廠門打開傾倒廚餘臭味最為濃烈，因此與各鄉市公所清潔隊溝通，每日夜間廚餘桶密閉放置廠房外，等到上班時間統一入廠處理，觀察是否減少臭味飄散。

    澎湖縣環保局今年4月引進黑水虻，處理廚餘問題。（吳政杰提供）

    澎湖縣環保局今年4月引進黑水虻，處理廚餘問題。（吳政杰提供）

