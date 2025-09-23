樺加沙颱風》恐重新增強撲中國 天氣風險：台灣南北端防10級陣風

強颱樺加沙逐漸遠離，不過北台灣受到角隅流的影響，有接近停班課等級的8至10級強陣風出現，民眾要特別注意。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/09/23 09:42

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙逐漸遠離，陸上颱風警報已經解除，不過外圍環流持續影響，除了花東地區、恆春半島風雨仍大外，北台灣受到角隅流的影響，也有接近停班課等級的8至10級強陣風出現，民眾要特別注意。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，樺加沙颱風有雙眼牆的特徵，不過可能不會出現置換的過程，而是維持原本的內眼牆重新發展鞏固，外眼牆就逐漸轉化為螺旋雨帶的一部分，順利的話，未來強度將大致維持穩定，或是有再重新略為增強的可能性。

請繼續往下閱讀...

目前樺加沙已經轉回西北西，北分量還不大，但未來有逐漸加大的趨勢，高壓今天到明天（23至24日）之間略為東退，讓颱風路徑較為往港澳以南近海接近，最後可能登陸廣東西部沿岸，預估今天（23日）下半天開始到明天（24日）一整天對港澳地區影響最大，週四（25日）對於廣東西部仍有顯著影響，提醒正在當地或是還正要往港澳、廣東西部過去的民眾要特別注意。

台灣的颱風警報預估今天之內會陸續解除，但是外圍環流東南風水氣的影響將會持續今天一整天，花東地區、恆春半島受影響最大，雨量累積應該會頗為可觀，可達豪雨、大豪雨甚至更高等級的降雨。宜蘭、大台北、桃園到北部山區的降雨也不小，宜蘭有豪雨，大台北、桃園跟北部山區有局部大雨。南部地區受到水氣過山的影響，也會有局部大雨發生，山區則會有局部豪雨。新竹以南平地到中部地區受影響最小，有短暫陣雨機會但雨勢不大。

明天（24日）東南風水氣仍然很多，花東、恆春半島一帶還是會有局部豪雨發生的機會。真正雨勢要明顯減緩可能要等到後天（25日）。

風向轉為東南風，強風區域調整為台灣南北兩端，北邊從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流的影響，有強陣風，可達8至10級，晚間才會較為趨緩。

南邊則是包括花蓮以南到台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，陣風持續較強，今天白天仍有8至10級或以上的陣風機會，另外就是南部（南高屏）沿海，等到東南風更明顯一些，大約在今天下午到晚間這段期間，也可能出現局部7至9級的強陣風。風力影響的部分也要特別注意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法