又是牠們！中秋節快到 彰化市5鵝「集體逃家」逛大街

今天在同路段又出現5隻鵝大街趴趴走，模樣超萌。（圖由民眾提供）

2025/09/23 09:15

〔記者湯世名／彰化報導〕又是牠們！彰化市中華西路巷弄今年5月間曾出現8隻鵝集體「逛大街」，還不時漫步橫越馬路或逆向跑步，引發用路人騷動，沒想到今天（23日）上午上班時間該路段又出現5隻鵝逛大街，超萌模樣讓駕駛笑翻；影片PO網相當吸睛，有網友說，中秋節快到了，這群鵝是知道即將變成桌上佳餚，因此舉家大逃亡嗎？開車或騎車趕著上班的駕駛紛紛停車，禮讓鵝群過馬路。

今年5月底彰化市中華西路出現8隻鵝，在馬路齊步走，引起民眾好奇圍觀，今天上午同樣路段又出現5隻鵝，扭著屁股，伸長著脖子，左看、右看，搖搖晃晃齊步走逛大街，不疾不徐漫步，引起上班的開車與機車族注意，原本塞車心情鬱悶的用路人，看著鵝隻的萌樣都不禁笑了出來。

請繼續往下閱讀...

這5隻鵝在逛大街後並未失蹤，反而是又集體僅靠不疾不徐的漫步「回家」，用路人直呼這群鵝也太可愛了。網友笑問「會不會又是之前那幾隻」，也有網友說，趕快回家，太危險了，馬路如虎口！

今年5月底8隻鵝大街趴趴走模樣超萌，車輛全停禮讓。（資料照）

5隻鵝趴趴走後還會集體回家，模樣超萌。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法