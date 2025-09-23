為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    又是牠們！中秋節快到 彰化市5鵝「集體逃家」逛大街

    今天在同路段又出現5隻鵝大街趴趴走，模樣超萌。（圖由民眾提供）

    今天在同路段又出現5隻鵝大街趴趴走，模樣超萌。（圖由民眾提供）

    2025/09/23 09:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕又是牠們！彰化市中華西路巷弄今年5月間曾出現8隻鵝集體「逛大街」，還不時漫步橫越馬路或逆向跑步，引發用路人騷動，沒想到今天（23日）上午上班時間該路段又出現5隻鵝逛大街，超萌模樣讓駕駛笑翻；影片PO網相當吸睛，有網友說，中秋節快到了，這群鵝是知道即將變成桌上佳餚，因此舉家大逃亡嗎？開車或騎車趕著上班的駕駛紛紛停車，禮讓鵝群過馬路。

    今年5月底彰化市中華西路出現8隻鵝，在馬路齊步走，引起民眾好奇圍觀，今天上午同樣路段又出現5隻鵝，扭著屁股，伸長著脖子，左看、右看，搖搖晃晃齊步走逛大街，不疾不徐漫步，引起上班的開車與機車族注意，原本塞車心情鬱悶的用路人，看著鵝隻的萌樣都不禁笑了出來。

    這5隻鵝在逛大街後並未失蹤，反而是又集體僅靠不疾不徐的漫步「回家」，用路人直呼這群鵝也太可愛了。網友笑問「會不會又是之前那幾隻」，也有網友說，趕快回家，太危險了，馬路如虎口！

    今年5月底8隻鵝大街趴趴走模樣超萌，車輛全停禮讓。（資料照）

    今年5月底8隻鵝大街趴趴走模樣超萌，車輛全停禮讓。（資料照）

    5隻鵝趴趴走後還會集體回家，模樣超萌。（圖由民眾提供）

    5隻鵝趴趴走後還會集體回家，模樣超萌。（圖由民眾提供）

