蔬果造型遊具超吸睛 西螺漢光公園升級變身親子新樂園

西螺漢光公園現有遮陽、遊憩設施不足，附近住戶使用意願低，縣府及公所攜手將斥資1200萬元改造成西螺首座全齡式共融公園。（記者黃淑莉攝）

2025/09/23 09:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林西螺鎮漢光公園因設施老舊，遮陽及照明設施不足，民眾使用意願低，縣府與西螺鎮公所攜手改善，雲林縣交通工務局長汪令堯表示，西螺為蔬菜、稻米重要產區，公園將打造以蔬果造型的兒童遊戲場、可以舒展及鍛練身體的體健區，增加遮陽及照明設施，讓公園成為老少咸宜休憩場域。

漢光公園位在西螺鎮鬧區，面積約3000平方公尺，周邊以住宅區居多，鄰近有西螺國中、西螺農工畜保科、中山國小等，縣議員游淑雲指出，公園設置多年，但因設施老舊，遮陽、照明設施均不足，兒童遊憩及體健設施也不齊全，民眾使用意願低，她接獲許多住戶陳情，希望改善公園設施，提供附近民眾休憩。

請繼續往下閱讀...

縣長張麗善表示，西螺鎮公所實勘、討論後，提案將打造漢光公園成為西螺首座全齡式共融公園，總工程費1200萬元，縣府會編列預算挹注，讓工程能早日完工。

西螺鎮公所指出，公園將設置兒童遊場、體健區，因西螺蔬菜及稻米重要產區，公園所在地漢光里有西螺果菜市場，將採用蔬果意象做為兒童遊戲場設施設計主題，包括水果造型低溜滑梯、蔬菜造型高溜滑梯等；體健區設置能增能、賦能延緩老化的運動設施。

鎮公所說，為讓增加民眾使用意願，遊戲場上方設置遮雨、擋陽光的設施，另公園全區增加照明設施。

西螺漢光公園現有設施老舊，遮陽、遊憩設施不足，附近住戶使用意願低，縣府及公所攜手將斥資1200萬元改造成西螺首座全齡式共融公園。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府會勘西螺漢光公園改善許多民眾前往關切。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法