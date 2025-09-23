樺加沙攪局 布袋好美里沙灘「淘金」者被勸離

許多人到好美里沙灘準備耙文蛤，因颱風「樺加沙」攪局敗興而歸。（資料照）

2025/09/23 09:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中央氣象署22日發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府於同日中午11點30分劃定東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域。海巡署中部分署第四岸巡隊配合管制令，啟動沿岸巡查與勸離、驅離勤務，不少前往布袋好美里沙灘準備耙文蛤者被勸離，直呼「颱風攪局，淘金不成」。

布袋好美里自今年6月開始出現大量野生文蛤，雖目前數量已不及高峰期，但仍大有斬獲，而且個體也愈來愈大，遇假日往往吸引數以千計的「淘金」人潮，被稱為台灣農曆7月最熱鬧的海灘，昨天是農曆8月第一天，中午過後淘金者湧現，但都被岸巡弟兄勸離。

第四岸巡隊指出，自管制令發布後，立即全面進入防颱戒備，啟動沿岸巡查與勸離、驅離勤務。勤務過程除運用沙灘車至水域遊憩熱點加強巡查外，也搭配無人機廣播實施科技輔勤，並以中英文雙語進行，確保外籍人士也能即時接收防災資訊，做到零死角宣導。

第四岸巡隊呼籲，在管制令未解除前，請民眾務必遵守嘉義縣政府限制令及聽從海巡人員勸導，切勿抱持僥倖心理貿然前往岸際從事釣魚、觀浪等休閒活動，如不聽勸導，海巡同仁將依《災害防救法》實施舉發，最高可處25萬元罰鍰。

海巡署中部分署第四岸巡隊在好美里海邊執行勸離、驅離勤務。（記者蔡宗勳攝）

