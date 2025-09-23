為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙攪局 布袋好美里沙灘「淘金」者被勸離

    許多人到好美里沙灘準備耙文蛤，因颱風「樺加沙」攪局敗興而歸。（資料照）

    許多人到好美里沙灘準備耙文蛤，因颱風「樺加沙」攪局敗興而歸。（資料照）

    2025/09/23 09:23

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中央氣象署22日發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府於同日中午11點30分劃定東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域。海巡署中部分署第四岸巡隊配合管制令，啟動沿岸巡查與勸離、驅離勤務，不少前往布袋好美里沙灘準備耙文蛤者被勸離，直呼「颱風攪局，淘金不成」。

    布袋好美里自今年6月開始出現大量野生文蛤，雖目前數量已不及高峰期，但仍大有斬獲，而且個體也愈來愈大，遇假日往往吸引數以千計的「淘金」人潮，被稱為台灣農曆7月最熱鬧的海灘，昨天是農曆8月第一天，中午過後淘金者湧現，但都被岸巡弟兄勸離。

    第四岸巡隊指出，自管制令發布後，立即全面進入防颱戒備，啟動沿岸巡查與勸離、驅離勤務。勤務過程除運用沙灘車至水域遊憩熱點加強巡查外，也搭配無人機廣播實施科技輔勤，並以中英文雙語進行，確保外籍人士也能即時接收防災資訊，做到零死角宣導。

    第四岸巡隊呼籲，在管制令未解除前，請民眾務必遵守嘉義縣政府限制令及聽從海巡人員勸導，切勿抱持僥倖心理貿然前往岸際從事釣魚、觀浪等休閒活動，如不聽勸導，海巡同仁將依《災害防救法》實施舉發，最高可處25萬元罰鍰。

    海巡署中部分署第四岸巡隊在好美里海邊執行勸離、驅離勤務。（記者蔡宗勳攝）

    海巡署中部分署第四岸巡隊在好美里海邊執行勸離、驅離勤務。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播