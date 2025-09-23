長榮班機不怕風王樺加沙？網熱議：大家都閃開只有它直接穿越

在社群有網友熱議，由於樺加沙行走路徑是在台灣跟菲律賓之間的巴士海峽，許多航班都為此繞路，但前往馬尼拉的長榮班機卻還是直接穿越。（圖擷自Flightradar24）

2025/09/23 09:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被封為今年「風王」的颱風樺加沙，近日通過台灣南端，未來將直撲中國，在社群有網友熱議，由於樺加沙行走路徑是在台灣跟菲律賓之間的巴士海峽，許多航班都為此繞路，但前往馬尼拉的長榮班機卻還是直接穿越，讓網友直呼，是藝高人膽大，還是根本忘了有颱風。

颱風樺加沙這兩天從台灣南端通過，由於其強度驚人，被封為今年的風王。而在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」就有網友分享，飛往馬尼拉的長榮班機路徑，只見相較於其他班機是從較為外圍的路線前往馬尼拉，從台灣起飛的長榮班機則是近乎垂直的直接飛往當地，途中勢必會經過經過樺加沙。

對此網友表示「大家都閃開強烈颱風只有它穿越，是去做氣象觀測嗎」、「拜託，長榮大哥欸」、「飛夠高就可以」、「其實高空還好」、「超過颱風的高度其實沒差，而且乘客可以難得以上帝視角看颱風全貌」。還有網友笑稱「一堆留言都是錯的、颱風要怕EVA2吧（日本科幻作品《新世紀福音戰士》中的人型兵器）」。

對此原PO則強調「我只想知道為什麼別家的航空公司都繞遠路，只有它不用」、「下降過程中大都還是在颱風環流內，右邊過來的風，不會太舒適吧!!」、「飛機能飛多高我沒研究，只是只有她一架穿越颱風，其他班機都繞開！」，也有網友直言「如果緊急狀況需要下降怎麼辦」。

也有網友分享華航班機的路徑，只見華航班機往東邊繞了一大圈，讓網友直呼「這個閃到日本去了」，原PO也直言「只能說長榮的簽派員藝高人膽大！還是根本忘了有颱風，一樣複製貼上？」

實際透過「flightradar24」的APP察看也可發現，昨日前往馬尼拉的長榮班機確實是採幾乎直線飛往馬尼拉的路線，反觀華航的班機則是會稍微繞路，看上去就像是為了避開颱風。

實際透過「flightradar24」的APP察看也可發現，昨日前往馬尼拉的長榮班機確實是採幾乎直線飛往馬尼拉的路線（見圖），反觀華航的班機則是會稍微繞路，看上去就像是為了避開颱風。（圖擷自Flightradar24）

