東半部豪大雨持續！天氣風險：週四恢復典型夏季天氣

2025/09/23 10:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）第18號颱風樺加沙及其外圍環流影響，台灣東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk 」上午在臉書貼文中表示，儘管陸上颱風警報解除，但東半部豪大雨將持續至明天；週四（25日）則有機會恢復夏季型午後局部雷雨的天氣型態。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，強颱樺加沙昨天（22日）順利通過巴士海峽，今天清晨已經繼續往東沙島、廣東海面前進中，由於路徑比較偏西，因此僅有暴風圈邊緣輕輕掠過恆春半島一帶，陸上颱風警報已經解除，今天傍晚過後也有機會解除海上颱風警報。再來樺加沙颱風可能趨向港澳以南近海，後期有機會登陸廣東西部沿岸，由於目前颱風強度仍相當強，預期對港澳地區及廣東西部沿岸一帶造成極大衝擊，交通航班也會受影響。

吳聖宇稱，雖然樺加沙颱風逐漸遠離，但颱風後側寬廣的外圍環流東南風在今、明（24日）兩天仍會持續影響台灣。尤其是今天整天，花東地區、恆春半島的累積雨量應該頗可觀，可能達到豪雨、大豪雨甚至更高等級降雨；宜蘭有局部豪雨，大台北、桃園跟北部山區則是有局部大雨；南部地區受到東南風水氣過山的影響，也會有局部大雨發生，山區則會有局部豪雨；新竹以南平地到中部地區受影響最小，僅有短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，即使到了明天，東南風帶來的水氣仍相當多，花東、恆春半島一帶還是會有局部豪雨發生的機會。真正雨勢要明顯減緩，可能要等到週四，太平洋高壓外圍接近後，才有機會恢復到夏季型午後局部雷雨的天氣型態。

吳聖宇分析，風向轉為東南風之後，今天發生強風的區域也跟著調整到台灣南北兩端，北邊從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流影響，有強陣風，可達8至10級，晚間才會較為趨緩；南邊則是包括花蓮以南到台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，陣風持續較強，今天白天期間也還是會有8至10級的強陣風機會；另外就是在南部沿海地區，大約今天下午到晚間這段期間，也可能出現局部7至9級的強陣風。

吳聖宇認為，週四開始一直到週末（27至28日）則是受到太平洋高壓重新西伸影響，風向維持偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部則是午後有局部熱對流雷雨，溫度偏高，回到典型的夏季型天氣型態。本週後半週在菲律賓以東可能又有新的熱帶擾動發展，不排除會再發展為熱帶性低氣壓或是颱風，但是位置較偏南，預期對台灣沒有太明顯影響。

吳聖宇補充，至於入秋首波東北季風的蹤影，目前來看10月上旬可能會有東北季風南下的機會，原本在前兩週預期9月下旬會有首波東北季風，但是後來被連續的颱風打亂，再來可能就要等到10月上旬，也就是大約中秋節過後才有機會，不過時間還很早，後續變化可以再觀察。

