蘭陽女中合影總統遭出征 提告同學再發聲「希望台灣更好」

賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，學生紛紛與總統合影。（民眾提供）

2025/09/23 09:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕網路霸凌！總統賴清德19日到蘭陽女中視察「全國防災日」，學生開心邀約自拍，卻遭許多藍白支持者惡意出征，留言嘲諷還口出穢言。蘭女有同學反擊提告相關網友「妨害名譽」，未料再次引爆網戰，深夜再度發文「希望台灣更好！」

總統賴清德展現「親民」與蘭女學生合影，未料單純合照卻引來一堆藍白支持者辱罵，更被貼上「「青鳥學校」，讓許多轉發總統視察影片的朋友傷心撤文；還有網友竟稱「高中就在準備成為黨衛軍，以後給高官X」，引發眾怒。

遭攻擊學生21日晚間向宜蘭警方提告該網友妨害名譽，全案由警方受理偵辦，未料提告消息一出，又在網路掀起激烈論戰，提告學生昨深夜在Threads再度發文，鄭重聲明「不是所有青鳥都是智障腦殘，也不是所有小草都噁男神經病，希望台灣更好！」

學生寫道，要踏出提告這一步其實很難，她不確定她的行動是對的，還是其實是個敏感的網路小丑……她很焦慮，焦慮到睡不著。很開心大家開始注意起這個議題，但她發現好像討論方向跟她原本發文的初衷相去甚遠。

她說，發文的初衷是不能因為你討厭一個人、一個政黨，就將他們往死裡罵。她身邊好多朋友原本都有發出總統視察的影片，到後來卻因為網路上好多人說著「青鳥學校」、「學生很可憐」、「身為畢業學姐對總統感到不歡迎」的字眼選擇刪除文章，發文的趣味分崩離析。看到他們一個個的刪除自己原本代表歡喜的文章受這些流言蜚語搞到關留言，她很難過。

學生提及，當然，你可以說明你的立場，不過請在自己的帳號發文，別提什麼言論自由，這根本就是拿言論自由來吃豆腐，那些叫同學跟總統擊掌完去洗手的我更不用說，真的關您何事。並強調要她提出證據的，你們查「蘭陽女中」就非常多，雖然很多都刪留言了，但還是有不少。

