網傳冠德是高雄車站商業大樓唯一投標人? 台鐵︰只知它租「廣場」

台鐵證實，冠德建設包下高雄車站下沉式廣場中圓、北圓的使用權，高雄車站下沉式廣場共有北中南三處，圖為外界最熟悉的中間圓型廣場。（記者王榮祥攝）

2025/09/23 08:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕冠德建設取得高雄車站兩側精華地公辦都更案，網路傳聞身為環球百貨母公司的冠德、也是高雄車站商業大樓唯一投標商？台鐵指出，目前只知冠德包下高雄車站下沉廣場使用權，但不確定是否投標商業大樓。

高雄市政府昨指出，與台鐵合作的「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人由冠德建設取得，預估投資逾95億元，規劃量體共2.9萬坪的3棟大樓，2棟為地上22~26層住辦及商業大樓，1棟為地上31層住宅，預計2034完工。

冠德集團則在公告中提到，會以既有的「天使基金5000萬」計畫扶植在地新創產業，並結合「所取得之高雄車站下沉式廣場經營權」，共同打造主題性吉祥物（品牌）、套裝行程，定期舉辦活動，形塑具現代機能與永續設計的經貿都心。

由於台鐵尚未公告冠德取得「下沉式廣場經營權」，網路盛傳冠德就是先前兩度流標的高雄車站商業大樓唯一投標人？推測台鐵第三次公告若放寬條件後，最有可能由冠德得標，如此就能結合周邊的車專四、五，商場，引進冠德旗下的「環球購物中心」品牌，並與商辦、住宅機能連通。

台鐵則證實，冠德日前與資產部門簽約，取得高雄車站北、中兩處下沉式廣場使用權，但無法確定冠德是否為前兩次商業大樓的唯一投標者？

台鐵說明，高雄車站下沉式廣場共有北中南3個圓，靠近帝冠式車站的南圓目前與高市府合作進行地方創生計畫，中圓就是大家比較熟悉的廣場，北圓靠近九如路，最近因為噴水池而人氣大漲；冠德將依租約規範，運用中圓、北圓公共空間，若其他單位想使用，也必須向冠德申請。

高雄車站商業大樓招商兩度流標，網傳冠德建設是兩次招商唯一投標者？看好冠德可望在第三次招商取得進駐資格與引進環球購物中心。（記者王榮祥攝）

