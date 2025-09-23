樺加沙颱風》高雄山區降雨達豪雨等級 以桃源區227毫米最大

高雄今天受到樺加沙颱風外圍環流影響持續降雨。（記者陳文嬋攝）

2025/09/23 08:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱樺加沙擦邊過境，高雄今天受到颱風外圍環流影響持續降雨，以桃源山區24小時累積雨量214毫米最大，已達到豪雨等級，氣象署對高雄山區發布大豪雨警戒，提醒民眾留意。

高雄今天清晨5時脫離強颱樺加沙陸上颱風警戒，但仍受到颱風外圍環流影響，平地、山區持續降雨，氣象署今對平地發布大雨特報，山區發布大豪雨特報，民眾不可掉以輕心。

根據氣象署資料，目前桃源區24小時累積雨量227毫米，達到豪雨等級，茂林區24小時累積雨量95.5毫米，達到大雨等級；平地因颱風偏移，又有護國神山阻擋，持續降雨但雨勢不大，小港區24小時累積雨量42.5毫米，林園區24小時累積雨量43毫米。

高雄氣象站表示，強颱樺加沙逐漸遠離，但仍受其外圍環流影響，高雄水氣仍多，天氣不穩定，平地持續降雨，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生機率；山區有局部豪雨或大豪雨等級以上發生機率，提醒民眾留意雷擊，避免前往山區。高雄明天降雨逐漸趨緩，但是水氣仍多，有局部短暫雷陣雨或雷雨情況。

