中秋送暖 南市勞工局、亞航攜手關懷弱勢

亞航連續第5年攜手台南市勞工局中秋送暖，亞航董事長李偉賢（後排左2）與勞工局長王鑫基（後排左3）帶領志工，一同將月餅分送至弱勢勞工家庭手中。（記者劉婉君攝）

2025/09/23 08:52

〔記者劉婉君／台南報導〕中秋節前夕，台南市勞工局與亞洲航空公司連續第5年攜手，向展翼烘焙庇護工廠訂購1000盒月餅後，再分送給南市的身心障礙及弱勢勞工家庭，以愛及溫暖陪伴弱勢族群歡慶佳節。

受到人力及原物料成本調漲的影響，展翼烘焙庇護工廠的中秋月餅製作成本較去年增加約2成，不過，今年月餅禮盒並未漲價，價格及品質穩定，銷售成績也維持去年的水準，其中，亞洲航空連續5年響應勞工局的中秋節關懷活動，訂購千份，致贈個1000個弱勢、身障及職災勞工家庭。

勞工局長王鑫基與亞航董事長李偉賢今（23）日上午一同送出第1份月餅禮盒。家住永康區的弱勢家庭，因居住處為50年歷史的老舊平房，天花板木板老舊斑駁破損、電線老舊劣化、牆壁也需重新油漆，但因家庭經濟不佳且持有身心障礙證明，無力自行翻修，在勞工局做工行善團的協助下，獲得修復。

大台南總工會與社團法人台南市勞工志願服務協會志工也兵分多路，將月餅及勞工局職安輔導員陳先生捐贈的文旦、忠義路總祿境土地公廟捐贈的平安米等，送至全市各行政區的弱勢勞工家庭手中。

王鑫基感謝亞航的愛心響應，他說，送出的不只是月餅，更是一份關懷弱勢的心，也證明台南是充滿愛的城市。

李偉賢表示，亞航是台南在地的企業，關懷弱勢是重要的社會責任，希望藉此讓庇護工廠的員工可以穩定就業，也讓弱勢家庭感受社會的關懷，不只第5年，亞航永遠都在。

