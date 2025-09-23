重視老師心理健康 教育部諮商輔導中心今年服務3674人次

教育部諮商輔導中心服務所屬的國立學校教師，今（2025）年已服務3674人次老師，昨日和今日舉辦第3屆工作坊「主任的幸福工作坊」，教育部政次張廖萬堅出席開幕式並預祝教師節快樂。（取自張廖萬堅臉書）

2025/09/23 08:13

〔記者林曉雲／台北報導〕教師節前夕，教育部重視教師的心理健康，教育部諮商輔導中心服務所屬的國立學校教師，今（2025）年已服務3674人次老師，今日舉辦第3屆工作坊「主任的幸福工作坊」，國立及私立高中職51名主任參加，教育部政次張廖萬堅表示，期盼主任能將2天1夜所接受的沉浸式服務體驗帶回學校，與老師們分享，打造更友善的教育工作職場。

張廖萬堅說明，「教師諮商輔導專業支持計劃」的起源，他於2019年教師法修法時擔任立委，當時全力支持要求將「教師諮商輔導支持體系」入法，以重視老師們的心理健康，在教師法第34條增訂第4項：「高級中等以下學校各主管機關應建立教師諮商輔導支持體系，協助教師諮商輔導；其辦法由各該主管機關定之。」

張廖萬堅表示，2019年修法完成後，教育部委託國立台灣師範大學教授王麗斐，以計劃推動教育部成立教師諮商輔導中心，服務所屬的國立學校教師；2023年7月，他接受教保團體陳情，成功爭取教育部國教署修正相關要點，將教保服務人員納入適用對象；同時針對地方政府的補助上限，自去年度起，從第一年的650萬元，提高到6000萬元，以輔導協助各縣市成立教師諮商輔導中心，擴大教師諮商輔導的支持服務能量。

張廖萬堅說，今年是教育部教諮中心第3屆辦理工作坊，他代表教育部出席開幕式，今年在教育部長鄭英耀支持下，國立高中職學校的老師，首度領到教師節的禮金，預祝教師節快樂。

