為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    重視老師心理健康 教育部諮商輔導中心今年服務3674人次

    教育部諮商輔導中心服務所屬的國立學校教師，今（2025）年已服務3674人次老師，昨日和今日舉辦第3屆工作坊「主任的幸福工作坊」，教育部政次張廖萬堅出席開幕式並預祝教師節快樂。（取自張廖萬堅臉書）

    教育部諮商輔導中心服務所屬的國立學校教師，今（2025）年已服務3674人次老師，昨日和今日舉辦第3屆工作坊「主任的幸福工作坊」，教育部政次張廖萬堅出席開幕式並預祝教師節快樂。（取自張廖萬堅臉書）

    2025/09/23 08:13

    〔記者林曉雲／台北報導〕教師節前夕，教育部重視教師的心理健康，教育部諮商輔導中心服務所屬的國立學校教師，今（2025）年已服務3674人次老師，今日舉辦第3屆工作坊「主任的幸福工作坊」，國立及私立高中職51名主任參加，教育部政次張廖萬堅表示，期盼主任能將2天1夜所接受的沉浸式服務體驗帶回學校，與老師們分享，打造更友善的教育工作職場。

    張廖萬堅說明，「教師諮商輔導專業支持計劃」的起源，他於2019年教師法修法時擔任立委，當時全力支持要求將「教師諮商輔導支持體系」入法，以重視老師們的心理健康，在教師法第34條增訂第4項：「高級中等以下學校各主管機關應建立教師諮商輔導支持體系，協助教師諮商輔導；其辦法由各該主管機關定之。」

    張廖萬堅表示，2019年修法完成後，教育部委託國立台灣師範大學教授王麗斐，以計劃推動教育部成立教師諮商輔導中心，服務所屬的國立學校教師；2023年7月，他接受教保團體陳情，成功爭取教育部國教署修正相關要點，將教保服務人員納入適用對象；同時針對地方政府的補助上限，自去年度起，從第一年的650萬元，提高到6000萬元，以輔導協助各縣市成立教師諮商輔導中心，擴大教師諮商輔導的支持服務能量。

    張廖萬堅說，今年是教育部教諮中心第3屆辦理工作坊，他代表教育部出席開幕式，今年在教育部長鄭英耀支持下，國立高中職學校的老師，首度領到教師節的禮金，預祝教師節快樂。

    教育部諮商輔導中心服務所屬的國立學校教師，今（2025）年已服務3674人次老師，昨日和今日舉辦第3屆工作坊「主任的幸福工作坊」，教育部政次張廖萬堅出席開幕式並預祝教師節快樂。（取自張廖萬堅臉書）

    教育部諮商輔導中心服務所屬的國立學校教師，今（2025）年已服務3674人次老師，昨日和今日舉辦第3屆工作坊「主任的幸福工作坊」，教育部政次張廖萬堅出席開幕式並預祝教師節快樂。（取自張廖萬堅臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播