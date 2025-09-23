南投市區導入「道安千里眼」 智慧告警提升行車安全

南投市公園南路與三和二路口，設置「智慧告警標示」，兼顧行車安全與交通效率。（記者張協昇攝）

2025/09/23 07:44

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣政府近年來在多處易發生車禍的路段或路口導入「智慧告警標示」，位於南投市公園南路與三和二路口，是少數設有智慧告警標示的市區路口，透過感測幹道來車動態，於支道LED顯示「側向來車」訊息，即時提醒駕駛注意路況、主動停讓，補足駕駛視距死角與判斷時差的風險，如同「道安千里眼」，讓駕駛與行人都能安心通行。

南投市公園南路與三和二路口，去年發生逾10起交通意外，居民每每通過皆膽戰心驚，地方多次反映希望設置交通號誌改善現況，惟該路口離峰與尖峰時段流量落差大，設置號誌可能反而造成通行延誤，經評估後決定設置智慧告警標示，兼顧行車安全與交通效率，不僅回應地方長期訴求，也是在現有限制下的最佳解方。

縣府工務處表示，該路口導入的智慧告警標示，屬於低干擾型智慧設施，無須更動交通結構，卻能在關鍵時刻提供預警，提升用路人反應時間，如同「道安千里眼」，發揮不輸紅綠燈的即時警示功能，讓駕駛與行人都能安心通行，後續也將持續觀察該系統運作成效，配合民眾回饋滾動式調整，評估是否擴大應用至其他高風險無號誌路口，也呼籲民眾行經路口時善加利用這些科技設施，確保自身安全。

南投市公園南路與三和二路口設有「智慧告警標示」，LED顯示「側向來車」訊息，即時提醒駕駛主動停讓。（記者張協昇攝）

