    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》東半部持續豪雨 台東屏東6米巨浪告警

    中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午7點15分圖資。（氣象署提供）

    中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午7點15分圖資。（氣象署提供）

    2025/09/23 07:29

    〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙逐漸朝西遠離，上午8點30分預估解除陸警。中央氣象署今（23日）預報，東半部地區、桃園高屏山區今天白天仍持續雨勢，晚間以後漸緩，花東高屏山區強降雨範圍稍微縮小；海面風浪仍大，今天會對台東濱海地區、屏東濱海鄉鎮發布6米以上巨浪告警。

    預報員伍婉華表示，今天清晨陸續解除東南部海面、台東、高屏等地警報，預估上午8時30分解除恆春半島陸警。

    伍婉華說明，昨天傍晚至今晨，東半部地區、桃園高屏山區不時出現時雨量50至70毫米降雨，今天白天會持續這樣的降雨型態，不過東北角雨勢會逐漸減緩。今晚以後，基隆北海岸、大台北、北宜蘭降雨漸緩，花東高屏山區強降雨區域稍微縮小。

    明天颱風離開後，伍婉華指出，各地降雨雖緩和，花東地區、恆春半島陣雨及雷雨仍可能達豪雨以上等級。

    強風方面，宜花東、新北、桃竹苗、澎金馬普遍出現9至10級強風。陸上強風特報警示，今天北北基桃、新竹縣市、台中、南投、高屏、宜花東、澎金馬局部地區留意6級以上平均風或8級以上陣風。

    另外，伍婉華提醒，今天將對台東濱海地區、屏東濱海鄉鎮發布6米以上巨浪告警。台灣海峽、巴士海峽、東南部海面仍可能有6米以上浪高，其他海面可能有2至3米浪高。

    今天清晨7時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻西南方約340公里處海面，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時21公里速度，向西北西走。陸警區域為恆春半島；降雨警戒區域為花蓮縣、台東縣；海警區域為台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面。

    昨天0時至今天上午6時，累積超過300毫米以上山區，包括宜蘭348毫米、花蓮321.5毫米、台東314.5毫米、屏東365毫米，桃園也有242.5毫米。豪雨特報警示，今天花東山區留意局部大豪雨或超大豪雨，花東地區、宜蘭、高屏山區有局部豪雨或大豪雨。

    中央氣象署9月22日上午5點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    中央氣象署9月22日上午5點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    樺加沙颱風影響台灣，中央氣象署說明波浪預報。圖為9月22日上午6點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風影響台灣，中央氣象署說明波浪預報。圖為9月22日上午6點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風影響台灣，中央氣象署說明風力情況。圖為9月22日上午6點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風影響台灣，中央氣象署說明風力情況。圖為9月22日上午6點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風影響台灣，中央氣象署說明降雨預報。圖為9月22日上午6點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風影響台灣，中央氣象署說明降雨預報。圖為9月22日上午6點40分發布。（氣象署提供）

