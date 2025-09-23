中市高工路車道分配不均 車輛塞在外側車道引民怨

市議員陳雅惠表示，中市高工路右轉車道塞車，左轉車道空盪盪，附近民眾希望左轉車道彈性調整。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市高工路往文心南路方向是南區及大里至市區重要道路之一，當地居民指出，由於高工路只有兩線道，市府在路面各劃左轉及右轉標示，但多數車輛都要開在外側要右轉文心路，致使外側塞車，但左轉車道車輛卻很少，建議交通局將內側車道改為左右轉皆可，避免大家都塞在外側車道。

交通局長葉昭甫表示，高工路與文心南路為T字路口，高工路往文心南路口方向現況為二線車道，內側為左轉車道，外側為右轉車道，交通局將視路口尖峰時段車輛轉向狀況，邀集相關單位現勘，檢討調整車道指向線，以兼顧交通安全與車流紓解效率。

市議員陳雅惠表示，高工路連接南區與市中心，是重要幹道之一，周邊包括學校與商圈，每逢尖峰車流龐大，如車道分配不符合實際需求，就會造成「右車道塞車、左車道空車」的不合理狀況。

陳雅惠表示，就有龔姓市民向她反映，南區高工路往文心南路方向，因高工路只有兩車道，分別劃設左轉與右轉專用車道，但實際上右轉車輛明顯多於左轉車輛，導致右轉車道長時間排隊，左轉車道卻相對空曠，形成交通瓶頸，她建議，市府可在左轉專用道增加右轉標線，讓多數右轉車輛能分流，提升整體通行效率。

她指出，市府應針對交通量進行實地調查與數據分析，滾動檢討標線設計，必要時調整標線、號誌與路口配置，讓南區交通更順暢，減少民眾等待時間。

龔姓市民表示，該路口內側車道等左轉車輛比較少，建議內線道也可劃左右轉皆可，不要讓車輛都擠在外側車道。

