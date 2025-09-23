為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市高工路車道分配不均 車輛塞在外側車道引民怨

    市議員陳雅惠表示，中市高工路右轉車道塞車，左轉車道空盪盪，附近民眾希望左轉車道彈性調整。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳雅惠表示，中市高工路右轉車道塞車，左轉車道空盪盪，附近民眾希望左轉車道彈性調整。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/23 07:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市高工路往文心南路方向是南區及大里至市區重要道路之一，當地居民指出，由於高工路只有兩線道，市府在路面各劃左轉及右轉標示，但多數車輛都要開在外側要右轉文心路，致使外側塞車，但左轉車道車輛卻很少，建議交通局將內側車道改為左右轉皆可，避免大家都塞在外側車道。

    交通局長葉昭甫表示，高工路與文心南路為T字路口，高工路往文心南路口方向現況為二線車道，內側為左轉車道，外側為右轉車道，交通局將視路口尖峰時段車輛轉向狀況，邀集相關單位現勘，檢討調整車道指向線，以兼顧交通安全與車流紓解效率。

    市議員陳雅惠表示，高工路連接南區與市中心，是重要幹道之一，周邊包括學校與商圈，每逢尖峰車流龐大，如車道分配不符合實際需求，就會造成「右車道塞車、左車道空車」的不合理狀況。

    陳雅惠表示，就有龔姓市民向她反映，南區高工路往文心南路方向，因高工路只有兩車道，分別劃設左轉與右轉專用車道，但實際上右轉車輛明顯多於左轉車輛，導致右轉車道長時間排隊，左轉車道卻相對空曠，形成交通瓶頸，她建議，市府可在左轉專用道增加右轉標線，讓多數右轉車輛能分流，提升整體通行效率。

    她指出，市府應針對交通量進行實地調查與數據分析，滾動檢討標線設計，必要時調整標線、號誌與路口配置，讓南區交通更順暢，減少民眾等待時間。

    龔姓市民表示，該路口內側車道等左轉車輛比較少，建議內線道也可劃左右轉皆可，不要讓車輛都擠在外側車道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播