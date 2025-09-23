樺加沙颱風》陸警預計8:30解除 花東警戒「超大豪雨」

中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午6點15分圖資。（氣象署提供）

2025/09/23 06:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙朝西逐漸遠離台灣，高屏今（23）日凌晨5時解除陸上颱風警報，目前全台僅餘恆春半島維持陸警，預計上午8點30分解除。中央氣象署今（23）日清晨6點預報，花蓮、台東要留意「超大豪雨」，宜蘭、高雄、屏東留意「大豪雨」。

今天清晨6時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻西南方約320公里處海面，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時21公里速度，向西北西走。

陸警區域方面為恆春半島；降雨警戒區域為花蓮縣、台東縣；海警區域為台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面，請船隻嚴加戒備。

氣象署預報員張承傳說明，陸警有機會在上午8點30分解除，海警今晚有機會解除。

氣象署發布豪雨特報，今天花東山區有局部大豪雨或超大豪雨，花東地區、宜蘭、高屏山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭地區、新北、桃園、台中、南投山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北、南部地區、新竹、嘉義山區有局部大雨機會，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

陸上強風特報方面，今明兩天北北基桃、新竹縣市、台中、南投、高屏、宜花東（含蘭嶼、綠島）、澎金馬局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機會。

另外，基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部沿海及澎金馬易發生長浪；台灣附近各海面有2至3米以上大浪，尤其東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽易有6米以上巨浪，請避免前往海邊活動。

9月21日0時至23日5時出現較大累積雨量地區，宜蘭翠峰湖362毫米，屏東泰武354毫米，花蓮天祥306.5毫米，台東向陽293.5毫米，桃園拉拉山251毫米，新北福山248.5毫米，台中審馬陣214.5毫米，南投林試畢祿溪206.5毫米；較大陣風地區，蘭嶼13級，彭佳嶼11級、恆春10級。

中央氣象署9月22日上午5點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

