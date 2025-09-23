樺加沙颱風》台灣上午將脫離暴風圈 花東山區慎防「超大豪雨」

今日上午台灣本島將脫離「樺加沙」暴風圈，預計晚上暴風圈也將脫離台灣周圍海域。（圖擷取自中央氣象署）

2025/09/23 06:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，第18號颱風「樺加沙」中心於今日（23日）清晨5點位於鵝鑾鼻西南方320公里處的海面，持續朝西北西進行，屏東地區已脫離其暴風圈，對恆春半島仍構成威脅。

根據氣象署觀測資料，「樺加沙」颱風以每小時21公里的速度向西北西進行，中心氣壓為900百帕，七級風平均暴風半徑320公里。上午台灣本島將脫離「樺加沙」暴風圈，預計晚上暴風圈也將脫離台灣周圍海域，不過由於「樺加沙」外圍環流寬廣且水氣充沛，各地降雨機率還是偏高，沿海風浪仍大。

位於迎風面的東半部地區、恆春半島及高屏山區雨勢仍持續，易有大雨或豪雨，尤其花蓮、台東地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生，西半部出現短暫陣雨或雷雨的機率也頗高，基隆北海岸、屏東平地及台南以北山區有機會出現局部大雨，民眾請避免前往山區或溪河活動。

氣象署5點20分針對14縣市發布豪雨特報，花蓮縣山區及台東縣山區要注意「超大豪雨」；宜蘭縣山區、花蓮縣平地、台東縣平地、高雄市山區及屏東縣山區要注意「大豪雨」。新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣平地、台中市山區、南投縣山區以及屏東縣恆春半島，需要留意「豪雨」；台北市、基隆市、新北市平地及北海岸、新竹縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市平地及屏東縣平地則要留意「大雨」

今日溫度方面，各地雲多下雨、高溫略降，東半部高溫約28、29度，西半部高溫30至33度。空氣品質部分，竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級。

週三（24日）仍受「樺加沙」颱風外圍環流影響，降雨逐漸趨緩但水氣仍多，花東地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生；宜蘭及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲。

週四（25日），偏東風影響，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週五（26日）至下週一（29日）天氣更為穩定，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨

