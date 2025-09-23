為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》風王過境！吳德榮：今明防雨災 菲東海面還有熱帶擾動

    針對位於鵝鑾鼻西南方的樺加沙颱風，氣象署昨發布海上陸上警報，氣象專家指出，穩居今年的「風王」的樺加沙，預估將於明日下午於珠江口與雷州半島之間登陸，將對港澳、兩廣構成極大威脅。（圖擷自氣象署）

    針對位於鵝鑾鼻西南方的樺加沙颱風，氣象署昨發布海上陸上警報，氣象專家指出，穩居今年的「風王」的樺加沙，預估將於明日下午於珠江口與雷州半島之間登陸，將對港澳、兩廣構成極大威脅。（圖擷自氣象署）

    2025/09/23 06:18

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風中心今天清晨位於鵝鑾鼻西南方，中央氣象署已發布海上陸上警報；氣象專家吳德榮指出，樺加沙穩居今年的「風王」，預估明日下午將於中國廣東省珠江口與雷州半島之間登陸，將對港澳、兩廣構成極大威脅。颱風會持續遠離台灣，但受外圍環流與地形的交互作用影響，今明包含東部及屏東山區仍應續防大量降雨致災。此外，未來一週還有另一熱帶擾動會在菲東海面發展。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日「樺加沙」將通過東沙島附近，受颱風及其外圍環流與地形的交互作用，東半部及高屏有明顯降雨，宜花東及高屏山區慎防大量降雨致災，山區及沿海的強風將逐漸減弱，仍應注意。明「樺加沙」進入廣東海面，受颱風外圍環流與地形的交互作用，花東及屏東山區仍應續防大量降雨。

    吳德榮表示，週四「樺加沙」遠離，清晨花東及恆春半島仍有降雨，白天起轉晴朗炎熱，全台最高溫升至38度。週五至下週一各地晴朗炎熱，全台最高溫升至38度以上，要防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部偶有零星短暫降雨。

    吳德榮說明，由於「樺加沙」中心附近平均風速、最強達58米/秒，已穩居今年的「風王」，颱風中心通過巴士海峽，即使離台灣甚遠，颱風邊緣及外圍環流與地形的交互作用，仍帶來不小的威脅。

    根據最新（23日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「樺加沙」將於明日下午，在珠江口與雷州半島之間登陸，由於其強度減弱得很緩慢，對港澳、兩廣構成極大威脅，若有相關行程，應注意。

    吳德榮提到，至於「浣熊」，無論各國官方氣預測、或模式模擬，距台灣都很遙遠，對台無威脅。最新歐洲模式模擬則顯示，未來一週另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，系集平均路徑大致通過菲律賓、朝海南島前進，成颱的機率約70%，對台亦無影響。

