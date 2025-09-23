樺加沙颱風》小心「回南」！林得恩：沿海防強陣風、長浪

颱風樺加沙今晨6點位於鵝鑾鼻西南方約320公里處，「林老師氣象站」指出，樺加沙雖逐漸遠離台灣，但受回南氣流移入影響，迎風面持續有降雨，包含東部、恆春半島及新北市山區，需防局部大豪雨或以上的降雨。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕颱風樺加沙今晨6點位於鵝鑾鼻西南方約320公里處，目前正持續向西北西進行，氣象專家指出，樺加沙雖逐漸遠離台灣，但受回南氣流移入影響，迎風面持續有降雨，包含東部、恆春半島及新北市山區，需防局部大豪雨或以上的降雨，而在沿海也須提防強陣風、長浪，尤其是東南部海面有6米以上巨浪發生機會。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，樺加沙颱風正以每小時20公里速度，向西北西方向前進，逐漸遠離台灣。不過受其颱風回南氣流的移入，迎風面東部地區的降雨將會持續，最快還要等到明天白天，才有機會減緩。

「林老師氣象站」也分享今日各地天氣情況。其中在東部的宜花東（含蘭嶼綠島）、恆春半島、宜花東山區以及新北市山區，將有局部大豪雨或以上的降雨。基隆、高屏山區及南部則有局部大雨至豪雨。

至於風速的部份，高雄以北及宜花東沿海空曠地區，易有平均風6級或以上或陣風8級或以上的瞬間強陣風。另外在基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖等地，則會有長浪發生的機會；台灣附近各海面則有2至3米或以上大浪，尤其是東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽則有6米以上巨浪發生機會。

