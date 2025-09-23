輝達與OpenAI戰略合作　砸3兆打造超級AI運算中心

2025/09/23 01:30

〔中央社〕晶片巨頭輝達與人工智慧大廠OpenAI宣布戰略合作，輝達將為對方打造用電規模達10 GW的下一代AI數據中心，配備數百萬顆圖形處理器（GPU）支援先進AI模型開發。

根據兩家公司發布的新聞稿，輝達（NVIDIA）承諾投入高達1000億美元（約新台幣3兆）的資金，採分階段投資模式，第一個達到GW規模的系統將於2026年下半年在輝達的Vera Rubin平台上線。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，輝達和OpenAI在過去10年相輔相成，從第一台DGX超級電腦到ChatGPT突破，這次投資與基礎設施合作將代表新的躍進－打造用電規模10 GW的系統驅動人工智慧新紀元。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，算力基礎是一切，算力基建將成為未來經濟的根基，「我們將透過與輝達共同打造的系統，既推動新的AI突破，也讓人們與企業能以同等規模提升」。

華爾街日報指出，輝達與OpenAI這兩家帶動美國在AI「超級智慧」領域競賽的巨頭宣布成為戰略夥伴，OpenAI將能構建並部署至少10 GW規模的輝達系統，用於打造自家的AI數據中心，以訓練並運行下一代模型。用電規模相當於800萬戶家庭用電量。

這反映出在運行AI模型上之所以需投入如此龐大資源，目的就是為創造出比人類更聰明、更快、更強大的「超級智慧」（superintelligence）。

這項合作夥伴關係押寶於AI模型的持續改進，本質上是相信來自投資者、企業、政府和華爾街金融家數千億美元的投資，將能創造出足以深刻改變當前經濟和社會的AI模型，勾勒出一個依賴遠超過今日可用算力的未來經濟輪廓。（編譯：陳亦偉）1140923

