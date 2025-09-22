響應922國際無車日！臺北醫院健走通勤 助減60公斤碳排放

衛福部臺北醫院今響應922國際無車日，131位員工一同減碳健走。（衛福部臺北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部臺北醫院今辦「無車3C日-醫起減碳活動」，共131位員工搭大眾運輸工具通勤，並由院長鄭舜平從新莊頭前庄捷運站帶領員工健走至臺北醫院靜觀園區，單日減少約60公斤的二氧化碳排放，以實際行動推動支持綠色交通、低碳通勤，傳達「醫起減碳，行動永續」的承諾。

臺北醫院為衛福部ESG北區推展中心，配合2050淨零碳排政策，長期推動永續醫療，落實碳盤查、節能優化、智慧管理與廢棄物回收等措施。

鄭舜平表示，3C意指No Car（無車）、No CO2（無二氧化碳）、No Calories（無卡路里），此次健走活動盼拋磚引玉，鼓勵大家改搭捷運、公車、火車或公共單車等大眾運輸工具，或搭配健走方式通勤。

鄭舜平提到，醫療體系除了守護健康，也要能守護地球與下一代的未來，從「今天多走一段路、少開一次車」的小行動開始，號召更多同仁與社會大眾攜手打造低碳、健康、永續的新生活型態，為打造低碳健康城市盡一份心力。

