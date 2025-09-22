儲水備用！桃園楊梅部分地區9/25停水16小時 1167戶受影響

桃園楊梅部分地區25日配合施工停水16小時，停水區域記得儲水備用。（記者李容萍攝）

2025/09/22 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣自來水公司第二區管理處為提升供水穩定及降低漏水率，推動「食水坑加壓站高地出水管抽換更新工程」，預計25日上午8點起至晚上12點止，共16小時，在楊梅部分地區進行施工停水，請民眾預先儲水備用，受影響約1167戶。

市府經濟發展局指出，本次停水範圍為楊梅區瑞坪里梅獅路二段、瑞坪路、蘋果路，皆含周邊鄰近巷弄；預計25日上午8點起至晚上12點止，共16小時。為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾依停水前、停水期間注意事項辦理。

台水公司二區處籲請停水區域用戶提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。另外，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

台水公司24小時免付費服務專線：1910。

