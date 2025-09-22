為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    強颱來襲！彰化天空驚現「極光式夕彩」 網嘆：太夢幻

    2025/09/22 23:23
    彰化傍晚天空驚現「極光式夕彩」，民眾驚呼連連，紛紛拿起手機捕捉美景。（翻攝網路）

    彰化傍晚天空驚現「極光式夕彩」，民眾驚呼連連，紛紛拿起手機捕捉美景。（翻攝網路）

    颱風樺加沙逼近，彰化天空出現彩虹相伴的夕彩，畫面既詭譎又夢幻。（翻攝網路）

    颱風樺加沙逼近，彰化天空出現彩虹相伴的夕彩，畫面既詭譎又夢幻。（翻攝網路）

    颱風樺加沙逼近，彰化天空驚現「極光式夕彩」，呈現出紅、黃、橙、紫等漸層色彩，讓不少民眾驚呼連連。（翻攝網路）

    颱風樺加沙逼近，彰化天空驚現「極光式夕彩」，呈現出紅、黃、橙、紫等漸層色彩，讓不少民眾驚呼連連。（翻攝網路）

    〔記者陳冠備／彰化報導〕強颱「樺加沙」逼近台灣，雖然彰化地區尚未出現明顯風雨，但今（22日）傍晚天際卻上演一場「颱風限定版」夕彩秀，大片颱風雲在夕陽餘暉映照下，染成橘紅、紫黃交織的色彩，有如天空打翻調色盤，宛如「極光式夕彩」，讓不少民眾驚呼連連，紛紛拿起手機捕捉美景。

    隨著颱風外圍氣流影響，彰化各地從下午開始就出現特殊的雲層結構，傍晚時分，夕陽光線穿透這些不同高度的雲層，呈現出紅、黃、橙、紫等漸層色彩，有些光芒由雲隙透出，如同潑墨山水畫般暈染開來，猶如極光般閃閃流動，有網友在臉書「大員林生活圈」、「彰化踢爆網」貼出照片，畫面既詭譎又夢幻，掀起一波洗版熱潮。

    臉書大員林生活圈版主「葡萄爺爺」驚嘆表示，今天的夕陽根本是「極光式的夕彩」，雲彩彷彿在空中流動變幻，宛如極光般迷人，覺得此景難得，呼籲網友曬美照。網友則留言回應：「太夢幻了！」「颱風前夕才有的限定美景！」

    颱風樺加沙逼近，大片颱風雲在夕陽餘暉映照下，染成橘紅、紫黃交織的色彩。（翻攝網路）

    颱風樺加沙逼近，大片颱風雲在夕陽餘暉映照下，染成橘紅、紫黃交織的色彩。（翻攝網路）

    彰化傍晚天空驚現「極光式夕彩」，臉書大員林生活圈版主呼籲網友趕快曬美照。（翻攝網路）

    彰化傍晚天空驚現「極光式夕彩」，臉書大員林生活圈版主呼籲網友趕快曬美照。（翻攝網路）

