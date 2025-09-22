中央災變中心：馬太鞍溪堰塞湖9/23上午恐溢流

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖面約110公頃，堰塞湖蓄水量目前約6652萬噸，林業保育署24小時監測數據與情資，依據氣象署預測雨量推估，壩頂可能於明天上午10時產生溢流。（林保署花蓮分署提供）

2025/09/22 22:45

〔中央社〕颱風樺加沙來襲，中央災害應變中心今晚表示，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖最快明天上午10時可能溢流，明早7時將加發紅色警戒持續中的簡訊，請警戒範圍民眾保持避難狀態。

颱風樺加沙中央災害應變中心晚間舉行第6次工作會報暨情資研判會議。根據災情監控及搜索救援組最新統計，全國災情計19件，4人受傷（高雄市、台東縣、澎湖縣）。

國家災害防救科技中心表示，強烈颱風樺加沙暴風圈已接觸東南部及恆春半島，東南部外海已監測到8.2公尺巨浪，東部及東南部海域作業船隻須注意長浪影響。

淹水警戒區域，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和屏東縣等4縣市的沿海、河口低窪與易淹水區須注意強降雨造成之積淹水；坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣及高雄市等5個縣市山區。

農林漁牧組也針對堰塞湖狀況說明，林業保育署持續24小時密切關注各項監測數據與情資，依據氣象署預測雨量推估，壩頂可能於明天上午10時產生溢流。

同時，林保署明早7時將追加發送細胞廣播簡訊，提醒民眾紅色警戒仍持續中，請警戒範圍民眾保持避難狀態。

疏散撤離組表示，截至今晚8時止，全國累計疏散撤離人數為6792人，包括屏東縣332人、花蓮縣4621人、高雄市1837人、台東縣2人。

另外，馬太鞍溪堰塞湖溢流影響範圍安置人數統計部分，光復鄉、鳳林鎮和萬榮鄉共1837戶，實居人數8524人，收容安置158人、依親3125人、垂直避難5241人。

收容安置組也說，截至今晚7時30分止，實際開設收容處所計屏東縣、花蓮縣、高雄市計13鄉鎮市區，共開設16處收容處所，收容432人。

受颱風影響，交通工程組表示，公路已預警封閉17處；鐵路南迴線台東至枋寮也預警性停駛；海運國際兩岸航線明天完全停航、國內航線停航8航線、74航次。

水電維生組提到，目前淹水一級警戒為台東縣關山鎮、池上鄉；全國累計積淹水有2處（花蓮縣花蓮市、台東縣台東市），皆已退水。

另外，全國曾停電4437戶，待修復69戶（屏東縣、台東縣），預計今晚11時完全修復。

指揮官、內政部長劉世芳表示，颱風今晚至明早影響最為顯著，請大家加強防颱準備；針對堰塞湖撤離作業，務必加強戒備，並掌握上游水位溢淹情形和動態，以適當處置。

