    生活

    樺加沙釀4傷、逾4千戶曾停電 劉世芳：台南停班課假訊息觸法送辦

    中央災害應變中心今晚舉行第六次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今晚舉行第六次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/22 22:46

    〔記者陸運鋒／新北報導〕樺加沙颱風來襲，中央災害應變中心今晚舉行第六次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，據統計，截至今天晚間8時，颱風造成4人受傷，全國曾停電4437戶、待修復69戶。而劉世芳特別提到，網路謠傳台南市停班停課，已觸犯災害防救法假訊息，將請警政單位查詢後移送地檢署偵辦。

    中央災害應變中心統計，總災情部分共19件，包括路樹傾倒6件、土石2件、建物毀損1件、民生基礎設施2件、其他8件，而累積淹水2處皆已退水。此外，全台累計疏散撤離6792人，包括屏東縣332人、花蓮縣4621人、高雄市1837人、台東縣2人，共開設16處收容432人。

    劉世芳裁示時指出，今夜至明天白天為颱風主要降雨期間，農業部已發布花蓮、台東、屏東等縣市62條土石流黃色警戒，以及1處大規模崩塌黃色警戒，請持續監控夜間降雨狀況，務必督促地方政府落實執行疏散撤離。

    另針對馬太鞍溪堰塞湖今日撤離以及收容民眾，請農林漁牧組及疏散撤離組，協同花蓮縣政府因應不同災情與不同方式應對，務必加強戒備，也提供花蓮縣政府堰塞湖相關監控數據，掌握堰塞湖上游處降雨、水位情形，並持續保持輪流監控，確認安全前勿讓民眾自行返回。

    劉世芳最後提到，網路有看到宣布台南市停班停課，這已經觸犯災害防救法假訊息，如果有這類訊息的話，請新傳單位將這些訊息通告，並請警政單位查詢之後，就移送地檢署偵辦。

