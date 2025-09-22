高雄因應樺加沙颱風 晚間宣布：開放9131個臨時停車位

高雄市長陳其邁（中）今晚率領市政團隊，召開樺加沙颱風第一次工作會議。（高市府提供）

2025/09/22 22:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，今（22日）晚起易有短延時強降雨，高雄山區預估今晚至明日（23日）可能有局部豪雨或大豪雨，交通局今晚宣布緊急開放37個區，包括學校、區公所等9131個臨時停車位。

交通局表示，今晚開放的臨時停車場（汽車）包括，苓雅區15處571位、前鎮區20處548位、楠梓區15處575位、鼓山區13處330位、新興區163位、左營區16處716位、三民區20處962位、小港區18處511位、鳳山區24處785位。

鹽埕區區域小，僅有鹽埕國小提供25個車位，林園也是只有林園高中開放20個車位、前金區3處60位、旗津區4處156位、鳥松區6處180位、大寮區9處281位、仁武區7處211位、大樹區10處221位、大社區5處105位。

岡山區8處329位、路竹區10處254位、彌陀區2處48位、茄萣區5處120位、湖內區2處47位、田寮區5處125位、阿蓮區5處112位、內門區8處150位、燕巢區7處221位、梓官區4處147位、橋頭區4處100位。

美濃區11處275位、旗山區10處240位、杉林區7處106位、甲仙區3處36位、六龜區8處113位、桃源區9處243位、茂林區2處20位、那瑪夏區2處20位。

市長陳其邁今晚率領市政團隊召開樺加沙颱風第一次工作會議，估計從今晚至明晚24小時累計雨量是80到150毫米，山區是300到490毫米，評估風力影響比較大是在沿海地區，雨量影響較大主要集中山區五個行政區。

交通局表示，大樹區統嶺社區停車場、大樹區舊鐵橋公園停車場及旗山區老街觀光停車場均為河川高灘地，現場已設有提醒牌面，告知駕駛人颱風及豪大雨期間禁止停車，不開放使用，同時提醒民眾儘速將車輛駛離，以避免自身財產遭天然災害損壞，另停車處所也應盡量避停樹木旁及低窪處停車。

