59商貨輪金門海域避風影響航安 海巡：待海象許可將驅離

金門海巡隊發現有商貨輪於金門料羅海域一帶滯留避風。（金門海巡隊提供）

2025/09/22 22:24

〔記者吳正庭／金門報導〕樺加沙颱風影響，金門料羅港大帽山南方海域一帶今天有59艘商貨輪避風滯留、其中56艘是中國籍貨輪，由於該海域是商貨輪航道，有危安之虞，海巡署金馬澎分署除向金門縣港務處通報，將綜合考量海象及人道精神，一旦海象許可，海巡將立即派遣巡防艇驅離及取締。

「樺加沙」影響，金門雖未列入警戒區，最大風力已達8至9級、最大陣風11級，為避免金門海域滯留商貨輪因惡劣海象發生擱淺等意外，海巡署金馬澎分署第12（金門）巡防區自發布颱風警報起，持續以雷達嚴密監控海上船舶動態，並依規定同步通報金門航政主管機關及港務處，由主管機關要求滯留船隻遠離岸際。

民眾說，從金門南方成功海灘肉眼即可見海面一長列商貨輪停滯；根據海巡署統計，至今晚6點30分止，料羅至大帽山南方海域，共有59艘商貨輪在該海域避風滯留，其中中國籍56艘、外國籍3艘。

第12巡防區表示，依規定通報金門港務處及航港局中部航務中心金門辦事處等單位，請其利用無線電勸離無故滯留船舶，不過，滯留的貨輪並未離去；航政機關接獲通報，貨輪無法停泊廈門錨泊區，因而滯留金門海域。海巡將嚴密監控未獲申請許可的錨泊貨輪，一旦海象許可，將立即驅離及取締。

金馬澎分署指出，颱風期間商貨輪任意滯留外海，極易發生擱淺等海難危安事故，除呼籲商貨輪及代理行應向主管機關完備錨泊申請，並將綜合考量海象及人道精神，對違規滯留船舶驅離、取締。

樺加沙颱風影響，金門料羅港大帽山南方海域一帶，有59艘商貨輪避風滯留。（記者吳正庭攝）

民眾表示，從金門成功岸際肉眼就可看到海上有許多商貨輪滯留。（記者吳正庭攝）

