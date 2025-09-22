彰化最新罰單地雷在這裡！跨越雙黃線未打方向燈遭雙罰

2025/09/22 22:28

葉姓民眾跨越雙黃線遭雙罰，他強調該路口禁止右轉，如何打方向燈。（民眾提供）

葉姓民眾跨越雙黃線遭雙罰（民眾提供）。

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣葉姓民眾日前騎機車接小孩放學，在行經中華陸橋下方的彰草路與中華西路口遭人檢舉開單，葉姓民眾認為「跨越雙黃線」他認了，但該路口禁止右轉，為何還要開罰「未打右轉燈」，這並不合理。彰化警方強調，只要是2個車道之間的變換，就要打方向燈。

葉姓民眾強調，彰草路與中華西路的路口並不是典型的十字路口，路口禁止右轉，連紅綠燈都只有直行與左轉，他載著小孩往彰草路方向前進，由於陸橋下的車道與彰草路有點斜交，機車直行的話，幾乎都會跨越雙黃線。

葉姓民眾表示，他接到的檢舉罰單指他的違規事實跨越雙黃線開罰900元，還有未打方向燈罰1200元，這真的讓人難以服氣。他認為這個路口若不將彰草路停止線往後再退2米劃設，同時再增設斑馬線，才能減少離心力方式讓駕駛人安全通行，不然的話，違規行為仍會持續存在。

警方指出，機車騎士在跨越雙黃線時，就是在2個車道之間變換車道，因此，這有兩項違規事實就是跨越雙黃線與變換車道未使用方向燈，而未打方向燈跨越雙黃線的行為，同時違反道路交通管理處罰條例第45條與第42條，也就是未依規定駛入來車道罰款900元，未依規定使用方向燈罰款1200元。

彰化市中華西路與彰草路口，紅綠燈號誌只有直行與左轉。（記者劉曉欣攝）

彰化市中華西路與彰草路口，有禁止右轉牌面。（記者劉曉欣攝）

葉姓民眾認為彰草路與中華西路的路口，除非停止線後退，不然直行車輛幾乎都會違規。（記者劉曉欣攝）

