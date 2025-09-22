法治教育走入新北偏鄉國小 陳乃瑜推公民素養向下扎根

法治教育課程設計涵蓋「責任」、「隱私」、「權威」、「正義」4大主題，每場次均由基金會媒合的律師主講。（陳乃瑜提供）

2025/09/22 22:09

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市議員陳乃瑜自去年起與「民間公民與法治教育基金會」合作，將法治教育課程帶入新北市石碇、坪林、烏來等地區小學，19日持續在石碇區和平國小進行，幫助孩子在日常學習中培養法治觀念、現代公民法律素養。

陳乃瑜表示，法治教育課程設計涵蓋「責任」、「隱私」、「權威」、「正義」4大主題，每場次均由基金會媒合的律師主講，同時讓小朋友了解律師和司法檢調的工作內容，並以貼近生活的例子，透過思辨、討論，誘發孩子們思考、理解，不只是課本上的知識，更能具體深化孩子們的法治觀念。

請繼續往下閱讀...

陳乃瑜致力為偏鄉孩子帶來更多資源、資訊和文化刺激，她說，除了法治教育課程，也舉辦主播營隊，訓練孩子們的口語表達能力與自信，感謝民間公民與法治教育基金會，共同推動偏鄉教育的發展與進步。

陳乃瑜說，她將持續爭取更多教育資源，集合民間和官方的力量，縮小城鄉教育資源差距，讓孩子在成長過程中，也能累積面對未來所需的視野與能力。

新北市議員陳乃瑜和「民間公民與法治教育基金會」合作，19日在石碇區和平國小進行法治教育課程，幫助孩子在日常學習中培養法治觀念、現代公民法律素養。（陳乃瑜提供）

陳乃瑜感謝民間公民與法治教育基金會，共同推動偏鄉教育的發展。（陳乃瑜提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法