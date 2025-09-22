為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》高雄輕軌沿線樹木裝傾斜儀 AI監測維護交通安全

    高雄輕軌沿線樹木裝傾斜儀，AI即時監測維護交通安全。（市府提供）

    2025/09/22 22:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱樺加沙來勢洶洶，高雄輕軌針對大順路與美術館周邊樹木裝設傾斜儀，運用AI技術即時監測，以維護交通安全。

    強颱樺加沙今晚通過巴士海峽，風雨影響全台，高雄輕軌針對沿線樹木加固防倒，並於大順路與美術館周邊雨豆樹與小葉欖仁，裝設共計200棵樹木傾斜儀。

    副市長林欽榮今視察高雄輕軌沿線雨豆樹防倒加固作業，高雄捷運公司指出，運用AI技術即時監測雨豆樹與小葉欖仁傾斜狀況，協助營運人員提前掌握風險樹木狀態，執行加固、扶正等防護作業，確保高雄輕軌營運期間安全無虞。

    此外，林欽榮也前往鹽埕區南北大溝抽水站，視察沿海低漥區域排水設施整備情形，水利局表示，該區為南北大溝集水區，逢大潮易發生海水倒灌，需依賴抽水設備應對。

    現場設置2台1CMS閘門式抽水機、2台0.5CMS沉水式抽水機，並增佈2台0.3CMS大型移動式抽水機，總抽水量可達3.6CMS，並可與同區七賢、北斗、新樂及大義等抽水站，建立跨站聯合操作機制，合計抽水總量達 31.2CMS，在內水高於警戒水位時立即啟動排洪，即時發揮整體抽排能量。

    水利局表示，全市93處抽水站與148部移動式抽水機皆已整備完成，並於易淹水區域完成預佈作業，以強化應變效能。

    強颱樺加沙來襲，副市長林欽榮（右二）視察高雄輕軌沿線雨豆樹防倒加固作業。（市府提供）

    副市長林欽榮視察鹽埕區南北大溝抽水站整備情形。（市府提供）

