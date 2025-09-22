今夜明晨風雨最強 屏東預防性撤離459人

周春米視察新園抽水站。（記者陳彥廷攝）

2025/09/22 21:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕強颱樺加沙進逼，預估今晚及明晨是影響最劇烈時間，屏東縣長周春米今天到低窪地區視察抽水站作業情形，晚間並宣布明天恆春半島4鄉鎮及8個原民鄉停班課，因應可能的風雨勢，目前全縣預防性撤離的人數已達到459人。

屏東新園東港溪及高屏溪出海口所夾的鹽埔庄，地勢一向低窪，屏東縣政府在時任閣揆蘇貞昌支持下，加速興建B、C幹線兩座大型抽水站，共斥資達5億元左右，其中B幹線已經運作當中，周春米今天前往視察，她指出，B、C幹線兩座抽水站，總抽水量達9.9cms，可有效解決長期淹水問題，此次視察B幹線的3座抽水機已建置完成，可立即投入運作，確保排水順暢，此外萬丹灣內村亦是準備移動式抽水機，因應可能的洪患。

周春米表示，恆春地區自22日午後陸續降雨，其餘鄉鎮則於22日夜間開始出現雨勢，預估22日午夜至23日上午為影響屏東縣最劇烈時段，山區局部地區將出現大豪雨等級降雨，而22日夜間，全縣將陸續受外圍環流影響，為確保災時電力穩定供應，會中指示相關單位務必確認全縣11處微型電網監控設備運作正常，並要求農田水利署屏東管理處落實閘門啟閉檢查及排水系統巡檢，避免阻塞導致積淹水。

由於山區易出現強降雨，屏縣府目前已進行山區預防性撤離，目前全縣共已撤離459人，其中124為安置收容。

