新里程碑！ 首屆「台泰觀光交流會議」明天登場

首屆台泰觀光交流會議23日在台北舉行，台灣觀光協會前一天（22日）舉辦歡迎晚宴。左起觀光署副署長黃荷婷、台灣觀光協會簡余晏會長、榮譽會長葉菊蘭、泰國旅行社協會（TTAA）會長Charoen Wangananont、泰國旅遊觀光協會（ATTA）徐佩山會長、泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓、ATTA榮譽會長Sisdivachr Cheewarattanaporn。（台灣觀光協會提供）

2025/09/22 21:43

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣觀光協會（TVA）與泰國旅行社協會（TTAA）、泰國旅遊觀光協會（ATTA）共同策劃首屆「台泰觀光交流會議」，明（23日）在台北圓山大飯店舉行，台泰雙方共88位觀光產業代表與會，今晚舉辦歡迎晚宴。

台灣觀光協會於2023年與TTAA及ATTA簽署合作備忘錄，促進雙邊觀光交流，帶動旅客互訪，並於今年落實，由台灣觀光協會作東，辦理首屆台泰觀光交流會議。

請繼續往下閱讀...

泰方代表團今晨抵台，白天走訪國立故宮博物院，晚間出席台灣觀光協會歡迎晚宴。台灣觀光協會會長簡余晏指出，首屆交流會議是繼2016年台灣對泰免簽後的最新里程碑。2016年泰客來台不到20萬，今年上半年已突破20萬；去年泰方免簽後，台人訪泰突破百萬。兩地產業董事長與企業領袖今天齊聚，盼以會議為起點，公私部門一

攜手精進產品與行銷，擴大雙向送客。

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭表示，2023年她代表協會於曼谷與 TTAA、ATTA 簽合作備忘錄，核心目標是「互相送客、深化合作」，以更緊密的產官學協作擴大台泰觀光交流；很高興能以圓山大飯店董事長身分在圓山接待泰方貴賓，圓山長年為舉辦國際重要會議與接待國賓的台灣門面，首屆「台泰觀光交流會議」在此揭幕更具歷史性。期盼以此次會議為起點，建立長久且制度化的年度交流平台。

TTAA會長Charoen Wangananont表示，榮幸見證首場台泰交流會議，感受台灣各界熱情與能量，未來將與台灣攜手把旅遊市場「一起做好」，開拓更多合作。ATTA會長徐佩山表示，首屆會議開啟台泰觀光交流歷史新頁，期盼雙方合作更上層樓，帶動更多泰國旅客來台，朝突破百萬人次的目標前進。

泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓，台灣赴泰旅客已突破百萬人次，相信泰國旅客來台人次也將很快突破百萬。未來將持續推動永續旅行、發掘新興目的地，吸引台灣旅客體驗泰國之美。

交通部觀光署副署長黃荷婷表示，泰國文化與台灣文化各具風貌，因差異而彼此吸引；我方將持續向泰國觀光局學習，並開發更多符合泰國旅客偏好的遊程與景點，期待明日的交流促成更多業者合作機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法