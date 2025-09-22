千呼萬喚！竹東知識客棧圖書館設計定案 9/26公開說明會

2025/09/22 21:59

竹東知識客棧圖書館規劃設計最佳方案，研擬興建一棟3層樓的環狀建築物，期與毗連的客家文化大禾埕相呼應。示意圖。（竹東鎮公所提供）

竹東知識客棧圖書館規劃設計最佳方案，研擬興建一棟3層樓的環狀建築物，期與毗連的客家文化大禾埕相呼應。示意圖。（竹東鎮公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮民期待已久的新圖書館定案！鎮公所團隊喜獲財政部國有財產署撥用土地，在客委會的補助下進行竹東知識客棧圖書館規劃設計招標，近日評選出最佳方案，研擬興建一棟3層樓的環狀建築物，期與毗連的客家文化大禾埕相呼應，預計26日在鎮公所舉辦公開說明會。

竹東鎮長郭遠彰表示，為推動鎮立新圖書館計畫，他帶領公所團隊積極向國產署爭取用地，歷經數月奔波和協調，終獲其同意有償撥用近800坪土地，同時也順利獲得客委會核定補助900萬元的規劃設計費。經公開招標，共有8家頂尖建築師事務所競逐，最後由開羅建築師事務所脫穎而出，為新館正式邁開第一步！

根據竹東新圖書館的初步規劃，基地緊鄰竹東轉運站和大禾埕，地上3層樓及地下1層停車場，概估計畫總經費約3.35億元。整體設計融入了竹東在地客家精神及文化，外部與大禾埕連結，並導入智慧圖書資訊系統。1樓四面開放、半戶外閱讀象徵好客歡迎；1至3樓中央挑高的共學空間，擁有偌大落地窗延伸戶外；穿越式空橋讓⼈流如梭⾏，還有在智慧生命大樹下的梯田式階梯，演繹客家「晴耕⾬讀」意象。

不過，前竹北市民代表許育綸表示，新竹沒有土樓（圓樓）史，但縣內包括陽明交大客家文化學院、安興國小活動中心、遠百竹北店頂樓等已蓋了10座，竹東新總圖為配合大禾埕外觀也設計成環狀建築，恐易產生回音干擾、空間無法充分利用等，未來設計應儘可能避免。

郭遠彰說，竹東新圖書館融合當代建築及未來世代思維，帶給鎮民全新沉浸式的閱讀體驗。公所將在26日星期五下午辦理公開說明會，歡迎鎮民踴躍參與交流。後續將積極爭取中央補助經費，如作業順利，盼明年下半年辦理工程招標。

竹東知識客棧圖書館規劃設計穿越式空橋，讓⼈流如梭⾏。示意圖。（竹東鎮公所提供）

傳統瓦房意象的客家文化典藏閱覽區。示意圖。（竹東鎮公所提供）

