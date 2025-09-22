樺加沙颱風》陳其邁視察高雄沿海防颱整備 籲民勿往海邊及山區

高雄市長陳其邁（左）視察林園海堤。（市府提供）

2025/09/22 21:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱樺加沙來襲，市長陳其邁今視察小港、林園區防汛整備工作，強調市府加速改善沿海及低窪地區設施，提升防洪韌性，提醒民眾颱風期間避免前往海邊及山區，落實自主防災以維護安全。

陳其邁今前往小港區南星大排巡視排水防汛整備，為大林蒲地區重要排水幹線，全長2.6公里，水利局為確保排水暢通，每年汛期前辦理清疏作業，今年已完成南星大排、中林大排及匯流加蓋段箱涵等重點區段清疏，總計清除土方2千立方公尺。

陳其邁隨後勘查林園區東、西汕海堤防災設施，從中芸漁港至爐濟殿段總長1公里，分三期施工完成改善，包括海堤加高與結構補強、堤後道路拓寬、魚塭養殖管線整合收納、親水設施建置及濱海綠化等，打造兼具防災、安全、產業發展與休憩功能的多元濱海空間，提升沿海地區整體韌性與發展潛力。

陳其邁也勘查北汕二路側溝清疏作業，環保局表示，易積淹水路段自9月20日起即啟動防颱整備機制，針對市區主次要道路及易積淹水區域，加強側溝與洩水孔清疏作業，迄今已動員984人次、調派各式車輛124車次，完成清疏長度38.3公里，清除洩水孔堵塞14182件、溝蓋堵塞8626件，累計清除廢棄物達109.05公噸，並整備各區清潔隊待命應變，降低積淹水對交通與民眾日常生活影響。

陳其邁表示，面對極端氣候挑戰，市府持續強化各區防災應變機制，尤其加速沿海及低窪地區設施改善與環境整體規劃，提升城市整體韌性與居民生活品質。

高雄市長陳其邁（左二）視察南星大排。（市府提供）

