    首頁　>　生活

    送愛嘉義巡迴校園 全球熱愛生命獎章得主鼓勵學子無畏向前

    周大觀文教基金會「送愛到嘉義」巡迴校園，透過全球熱愛生命獎章得主故事，激勵學子勇敢前行。（宏仁中學提供）

    周大觀文教基金會「送愛到嘉義」巡迴校園，透過全球熱愛生命獎章得主故事，激勵學子勇敢前行。（宏仁中學提供）

    2025/09/22 21:34

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕周大觀文教基金會今舉行「送愛到嘉義」巡迴活動，12名台灣、德國、敘利亞等國內外全球熱愛生命獎章得主，走進校園分享生命故事，激勵高中生即使身心遭逢巨變，或遇艱困磨難，仍無畏無懼，憑堅韌毅力戰勝自己、環境。

    今首場活動在宏仁高中春暉堂舉辦，嘉義市長黃敏惠、宏仁高中董事長浦英雄、校長吳芝儀、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等人與會，全球熱愛生命獎章得主、視障小提琴家蕭琮祐，今年取得嘉義大學音樂系碩士學位，他在阿富汗祖赫拉管弦樂團伴奏下奏響希望樂章，拉開活動序幕。

    周大觀文教基金會副秘書長張芝瑄表示，基金會推動全球熱愛生命運動，如蕭琮祐打敗腦癌、跳脫視障，演奏生命旋律；或像厄瓜多的聖地牙哥．金特羅，在山中生活30多年，攀登8萬多座山峰，雖遭逢意外導致雙腳凍傷截肢、被醫師宣判終身坐輪椅，他仍以完攀全世界14座8000公尺高山為目標，透過個人官網分享生命日記，活出勇敢、感恩、謙卑、勝利。這些全球熱愛生命獎章得主的生命故事，讓大家看到活出無障礙的無限可能。

    宏仁高中學務主任張美惠說，活動安排學校高中部學生賴平安與楊巧翎擔任中英語司儀，賴平安是「抗癌AI達人」，曾獲周大觀文教基金會抗癌圓夢助學金，楊巧翎是鄒族原住民，多才多藝。學校在活動前獲贈周大觀文教基金會出版的280套書籍，透過閱讀、12名得主分享，希望激勵學子不畏艱困、勇敢前行。

    視障小提琴家蕭琮祐為活動開場，奏響希望樂章。（宏仁中學提供）

    視障小提琴家蕭琮祐為活動開場，奏響希望樂章。（宏仁中學提供）

