樺加沙颱風抵達最接近台灣位置 明晨降雨再升級、花東嚴防強風豪雨

2025/09/22 21:13

樺加沙颱風短期雨量預測。（中央氣象署提供）

樺加沙颱風風力預測。（中央氣象署提供）

樺加沙颱風波浪說明。（中央氣象署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙持續影響台灣，中央氣象署說明，今晚颱風最接近台灣，且一直到明日白天前，都是影響台灣最劇烈的時期，花東地區嚴防強風豪雨，各地海面則需注意巨浪發生。

中央氣象署說明，樺加沙颱風今日晚間8時位於鵝鑾鼻南方約270公里處海面，是最接近台灣的時候，以每小時20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速維持每秒58公尺，七級風平均暴風半徑保持320公里，暴風圈直接影響台東、恆春半島及屏東。

此外，中央氣象署持續對台東、恆春半島、屏東及高雄地區發布陸上颱風警報，並對花蓮縣發布降雨警戒，另也對台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署氣象預報中心海象預報科長林伯東表示，樺加沙颱風預計於明天晚間8時將抵達鵝鑾鼻西南西方大約510公里的海面，過去一段時間中心結構經歷一番調整，不過預估未來它的強度還是能夠持續一段時間，一直到進入南海後才會明顯減弱。

林伯東表示，截至晚間7時30分，宜花東地區時雨量大致落在20至40毫米，且花蓮最大達到40.5毫米，接下來宜花東地區最大時雨量可達50毫米，明日清晨降雨將進一步增強，花東山區有可能出現70至90毫米，甚至90至110毫米的時雨量，其他地區也可達到40至70毫米。

因此，林伯東提醒，花蓮縣山區、台東縣山區可能有超大豪雨，花蓮縣平地、台東縣平地、高雄市山區、屏東縣山區恐有大豪雨，宜蘭縣地區、桃園市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

各鄉鎮最大陣風分佈方面，林伯東說，0時至今晚7時，恆春半島、蘭嶼綠島有10級以上陣風，西北部、宜蘭有8至10級陣風，且強風仍將持續，未來18小時內，今晚恆春半島仍有12級以上強陣風，並持續至明日白天才減弱；西北部、基隆北海岸有9至10級強陣風，隨颱風移動，強風區域也將有所變化。

樺加沙颱風雨量觀測。（中央氣象署提供）

樺加沙颱風風力觀測。（中央氣象署提供）

樺加沙颱風沿海巨浪告警。（中央氣象署提供）

