強颱樺加沙擦邊過》台灣本島週二中午前脫離暴風圈 花蓮防超大豪雨

2025/09/22 21:51

受到今年第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流影響，週二各地都有降雨機會。（記者陳文嬋攝）

樺加沙颱風短期雨量預測。（中央氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕受到今年第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流影響，今天（22日）桃園以北、東半部地區、恆春半島及北部山區雨勢較為明顯，其他地區也有局部降雨。明天（23日）各地都將有降雨機會，慎防豪雨，沿海地區需注意強風大浪。

天氣風險公司表示，颱風樺加沙今晚距離台灣最近，暴風圈外圍掠過台東、屏東、高雄等地，明日上午起暴風圈脫離南台灣陸地開始逐漸遠離，明晚就可望逐漸離開台灣附近海域，颱風警報也將解除。

中央氣象署指出，台灣本島週二上午將脫離暴風圈，最快中午前解除陸上颱風警報，晚上解除海上警報，但花蓮縣可能出現超大豪雨，並發布「降雨警戒」。

隨著颱風西進，今晚到明日白天台灣附近轉為東南風，水氣豐沛，迎風面的東半部及恆春半島等地持續有豪大雨機會，西半部也會有局部短暫陣雨，較大降雨的情況可能會延續到週三（24日），要等到週四（25日）颱風更遠離，風向轉東風且水氣明顯減少之後才會恢復夏季型午後局部雷雨的天氣型態。東半部的強降雨還可能會再持續2天左右。

根據中央氣象署預報資訊，今晚至明天持續受樺加沙颱風及其外圍環流影響，迎風面的東半部地區雨勢顯著，花東地區及宜蘭、高屏山區要特別注意可能有豪雨等級以上的降雨發生；由於颱風外圍環流範圍寬廣，天氣不穩定，各地都有降雨機會，基隆北海岸、屏東平地及台南以北山區也有局部大雨發生的可能，請避免前往山區或溪河活動，在外活動請注意安全。

溫度方面，由於雲量較多，有下雨機會，大台北及東半部地區高溫約29至30度，其他地區高溫約32至33度，沒下雨時感受悶熱，在外活動請多補充水分。紫外線方面，明日除了澎湖縣為「過量級」，其他地區都是「中量級」至「高量級」。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質監測網資訊，受到颱風降雨作用影響，空品多為普通至良好，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，仍可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級。

23日大台北及東半部地區高溫約29至30度，其他地區高溫約32至33度，沒下雨時感受悶熱。（圖翻攝自中央氣象署）

明日除了澎湖縣為「過量級」，其他地區都是「中量級」至「高量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

受到颱風降雨作用影響，23日各地空品多為普通至良好。（圖翻攝自空品監測網）

