    首頁　>　生活

    傷心！爆單收一星負評 「黑手牌」蛋黃酥請人形立牌說對不起

    2025/09/22 20:53
    買不到就給一顆星負評，「黑手牌」蛋黃酥爆單請人形立牌說對不起！（陳永聰提供）

    買不到就給一顆星負評，「黑手牌」蛋黃酥爆單請人形立牌說對不起！（陳永聰提供）

    彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥。（資料照）

    彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥。（資料照）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明是爆單卻收到一顆星負評？彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，卻首次收到一顆星的評價，讓陳永聰有夠傷心難過，只好請出人形立牌說「對不起！已完售，讓你們買不到蛋黃酥」。

    　陳永聰表示，老早就表明蛋黃酥已經預約滿單，不會再接受預約，現場在下午3點過後，視當天有餘額的話，才會有零星釋出給在地民眾，但每人頂多就是1盒，因為是手工現做，實在無法滿足所有的人。

    陳永聰指出，但有民眾在網路給了一顆星，還寫到說前天早上打電話說可預訂，當天卻說下午3點過後要去現場排，還寫到「真的不要耍人」。因為現場因為忙碌，如果工作人員在回覆時間上有些出入，讓客人來到店面，卻沒能預訂不高興，他也只能說深感抱歉。

    買不到「黑手牌」蛋黃酥就給一顆星負評。（陳永聰提供）

    買不到「黑手牌」蛋黃酥就給一顆星負評。（陳永聰提供）

    陳永聰強調，如果能多賺一點錢，沒理由把訂單推掉，就是因為蛋黃酥最重要的就是鹹鴨蛋，老早就訂好數量，再加上人手有限，這完全手工做的，滿單就是滿單，沒辦法再增加。尤其是越靠近中秋節，訂單早就爆滿，對於訂不到又白跑一趟的人，也只能說對不起。

    陳永聰說，因為他已經從早上5點就開始做蛋黃酥，也沒辦法在門市親自道歉，只好請人形立牌替他鞠躬說「對不起」。

