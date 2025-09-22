為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    陳其邁：台20線寶來二號橋今晚預防性封閉

    陳其邁下午視察沿海地區防災整備。（高市府提供）

    陳其邁下午視察沿海地區防災整備。（高市府提供）

    2025/09/22 20:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕樺加沙颱風來襲，高雄市政府宣布明天除山上的5個區停班停課，其餘地區正常上班上課；市長陳其邁會後說明，根據中央氣象署估算，無論風力、降雨，都沒符合停班課的標準，他同時提到，台20線寶來二號橋今晚預防性封閉。

    陳其邁引述氣象署預估數據，平地部分風力大概是3到5級，最大陣風是5到7級，海邊平均風力是6到7級，那最大陣風是8到9級，都沒有符合這停班、停課的標準。

    從今晚到明晚24小時的累計雨量，估計約80到150毫米，山區是300到490毫米，風力影響比較大的是沿海地區，雨量影響的則是在山上的5個行政區。

    陳其邁說，累計到晚間為止，高雄市採取預防性撤離，保全人數是1723人，包括一些孕婦，或一些慢性病特殊病患等，累積撤離人數達1835位。

    陳其邁提醒，沿海地區在颱風警報期間會出現高達3公尺以上長浪，已下令警察局跟海洋局、區公所，如果民眾在海邊戲水觀浪，勸告不聽者一律開罰。

    另要求道工處跟公路局南區工程處甲仙段，特別注意包括台20、27、28、29，如果雨量過大，須隨時採取預防性封閉，其中在台20線寶來二號橋，今天晚上就會進行預防性封閉，當然也包括明霸克露橋都會禁止通行，確保入夜後，在民眾在進出山區的這個交通的安全。

