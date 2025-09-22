不再補助營養午餐使用章Q食材 農業部：回歸各縣市負擔

過去由中央補助、教育部編列經費的營養午餐使用國產食材的章Q獎勵金，受新版財劃法中央財源大減影響，將由地方負擔。（資料照）

2025/09/22 20:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕受「財劃法」中央經費大幅撥給地方影響，中央鼓勵營養午餐使用國產章Q食材獎勵經費未列明年度預算，農業部表示，會持續支持營養午餐使用國產章Q食材，因新版財劃法施行，地方獲得財源增加超過4千億元，補助費用回歸地方負擔，會持續揭露各地方政府使用章Q食材的覆蓋率。

我國自2017年起鼓勵營養午餐使用章Q國產食材，每名學生每餐由教育部編列經費獎助10元，偏鄉學生獎助14元，每年編列的經費約38億元，營養午餐使用國產食材覆蓋率從一開始的11%，迄今已超過98%，但這筆經費卻受「財劃法」影響，加上中央、地方權責不明，都未編列預算下面臨斷炊。

請繼續往下閱讀...

中華民國餐盒公會全聯會與農民團體代表楊儒門等呼籲，希望政院盡速說明學校午餐使用國產食材是否要持續推動，若要繼續推行，也應說明權責，並明訂營養午餐使用國產食材的比例，也指該政策若中斷，農民契作不穩，產銷可能面臨失衡，富裕縣市與窮困縣市學生營養落差將更大，也失去食農教育的契機，更會讓團膳產業成本壓力上升。

農業部則表示，過去章Q政策補助經費來源，是由行政院直接編列中央對地方政府的一般補助款，由行政院直接補助地方政府，該預算並非編列在農業部項下。

農業部表示，依新「財劃法」2026年度地方獲配中央統籌分配稅款較2025年度大幅增加4165億元，各縣市政府已有適足財源支應其基本財政支出，為落實地方自治精神，學校營養午餐使用3章1Q食材補助，行政院將請地方以獲配的中央統籌分配稅款辦理。

農業部表示，推動學校午餐採用國產可溯源食材，對落實食品安全、食農教育有相當重要的意義，後續將與教育部與地方政府落實採用國產可溯源食材，並持續公開揭露各地方政府選用章Q食材覆蓋率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法