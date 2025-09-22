5、6年級童年回憶！高雄最老「空中樂園」10/1起休園 9/26-30買1送1

大立百貨空中樂園將休園進行改造。（記者王榮祥攝）

2025/09/22 20:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄最老、大立百貨空中樂園將於10/1起休園；大立宣布9/26到9/30票券享買1送1優惠，讓大家把握最後時間留下快樂回憶，預告明年2月空中樂園會以新面貌與大家相見。

大立百貨指出，頂樓空中樂陪伴著無數家庭與顧客度過童年的遊戲時光，留下歡笑與難忘回憶，多年來它不僅是一處娛樂場所，更成為高雄人共同的城市記憶；如今空中樂園即將進入新篇章，自今年10月1日起休園，預計明年2月以全新面貌再次與大家相見。

請繼續往下閱讀...

大立表示，在此之前為感謝市民長期支持，於9月26日至9月30日，特別推出門票買1送1優惠，誠摯邀請大家一同留下專屬的珍貴回憶，把握最後時光，再次登上空中樂園，重溫童年的笑聲與純真。

大立強調，這段短暫的別離，是為了未來帶來更美好的陪伴，空中樂園一直以來都是高雄天空下最獨特的風景，見證著城市的成長與情感連結，未來將以嶄新姿態再次回到大家身邊，繼續承載高雄的笑聲與美好故事。

大立百貨空中樂園的海盜船，在百貨頂樓搖晃很有刺激感。（記者王榮祥攝）

大立百貨空中樂園是許多五、六年級高雄市民的童年回憶。（記者王榮祥攝）

大立百貨宣布空中樂園10/1起休園，明年2月以新面貌與大家相見。（記者王榮祥翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法