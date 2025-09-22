為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    美呆了！強颱樺加沙擦邊過 彰化出現火燒雲伴彩虹

    2025/09/22 19:45
    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

    彰化市今天傍晚出現火燒雲，還同時有彩虹。（取自臉書彰化人大小事）

    彰化市今天傍晚出現火燒雲，還同時有彩虹。（取自臉書彰化人大小事）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕強烈颱風樺加沙暴風圈逐漸通過台灣南端陸地區域，彰化市今天（22日）傍晚的天空出現了火燒雲，還伴隨著彩虹，讓塞在車陣的民眾，或是趕著買晚餐的人，全都拿起手機打卡，因為真是太美了。

    橘紅帶紫 暈染天際

    彰化市今天上午仍是豔陽高照，下午天候則轉為悶熱，天空的雲層也開始轉灰，沒想到在天色漸暗前的黃昏時分，天空突然橘紅中帶紫，暈染了整個天際，讓所有看到的人，全都驚嘆「這應該是人品大爆發（形容極度幸運），才能看得到吧」。

    就在彰化市出現火燒雲染紅天空，人人爭相拍照打卡，突然發現也有彩虹現身，讓人驚喜連連，因為今天彰化市既無飄雨，颱風前悶熱令人難耐，沒人想到會有彩虹跟著火燒雲同步出現，享受火燒雲與彩虹的在天空跳著舞，只是夢幻時間很短暫，一下子就被黑暗吞沒，結束如夢似幻的天空大秀。

    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

    彰化市在傍晚出現火燒雲，天空染成一片紫紅。（民眾提供）

