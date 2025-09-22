中橫關原至太魯閣段今晚起預警性封路 明中午後公布通行時間

公路局東區養護工程分局指出，今（22）日晚間6點半起，預警性封閉台8線關原至太魯閣路段，明天上午原訂的開放通行時段，將視明日中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。道路封閉示意圖。（資料照）

2025/09/22 19:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕強颱樺加沙來襲，依據氣象署最新預報顯示，今（22）日深夜起至明（23）日清晨，外圍環流雲系將持續影響花蓮地區，台8線中橫山區不排除有大豪雨或超大豪雨發生機率。公路局東區養護工程分局指出，今（22）日晚間6點半起，預警性封閉台8線關原至太魯閣路段，明天上午原訂的開放通行時段，將視明日中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。

公路局東工分局指出，氣象署預報花蓮山區單日累積雨量可能達到400mm~600mm，太魯閣工務段考量0403震後中橫公路沿線邊坡尚在恢復階段，穩定性仍有不足，為避免遊客於山區受困並維護用路人安全，已協調沿線風景區旅宿業者，於今（22）日中午前已先行安排旅客全數安全下山，晚間6點半起預警性封閉台8線116.4到184.5公里路段。

原訂「台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）日間（06:00~16:30）開放通行」及「台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次（06:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30）開放通行」，明天上午將暫停實施，視明日中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

