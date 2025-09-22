搶先看！桃園萬聖城10/25登場 魔幻蜘蛛王、眼球人、南瓜人現身

2025/09/22 19:57

「桃園萬聖城」「魅影眼球人」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「鬼面南瓜人」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「殭屍木乃伊」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」將把桃園藝文廣場打造為「魔蛛古堡」，圖為13米高的「魔幻蜘蛛王」示意圖。（桃市觀旅局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一年一度的搞怪盛事「桃園萬聖城」即將於10月25日至11月2日盛大登場。市府觀光旅遊局將把桃園藝文廣場打造為一座充滿神秘與驚喜的「魔蛛古堡」，由13米高的「魔幻蜘蛛王」守護者坐鎮，帶來歷屆最多的主題裝置，邀請大小朋友一同感受最魔幻、最歡樂的萬聖節氛圍，踏上這場史無前例的魔幻尋寶冒險。

觀光旅遊局長陳靜芳表示，今年桃園萬聖城以「魔蛛古堡」為主題，融入探險、闖關、尋寶的元素，將桃園藝文廣場化身為由「魔幻蜘蛛王」守護的「萬聖魔幻城堡」。遊客將依序穿越「孟婆奈何橋、魔神照妖鏡、詭異盤絲洞」3條魔徑，探索「萬聖夜總會、鬼吹燈迷宮、盤絲光纖樹」3處魔域。旅程中將有「魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊」3隻可愛魔怪出沒，引導大家通過各項挑戰後，最終抵達城堡的寶藏「搞怪糖果屋」。城堡內還有多處充滿驚喜的拍照點，包含充滿書香與寶物的「寶藏圖書館」、「睛彩演藝廳」，以及色彩繽紛的「夢幻公彩屋」，讓民眾沉浸在充滿魔幻的萬聖氛圍中。

活動期間，不僅有主題故事線貫穿全場，也將舉行一系列豐富精彩的活動，包含金曲之夜開城演唱會、變裝競賽、魔幻夜光踩街、電音派對、舞台親子活動以及主題市集，每天晚上還有令人目眩神迷的主題燈光秀，保證夜夜精彩。

陳靜芳提到，2025桃園萬聖城將於10月24日下午4點辦理開幕記者會，活動於10月25日至11月2日登場，平日活動時間為下午5點至晚上9點；假日為中午12點至晚上10點。至於深受喜愛扮裝民眾的搞鬼變裝競賽將於10月26日舉辦，並自10月3日起開放報名，今年競賽組別分為假鬼假怪（個人組）、妖魔鬼怪（團體組）及寵物魔怪（寵物組），邀請專業評審選出萬聖城最搞怪、最可愛、最有創意的變裝達人，最高可獲獎金1萬元。

「桃園萬聖城」「搞怪糖果屋」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「萬聖魔幻城堡」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「盂婆奈何橋」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「魔神照妖鏡」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「詭異盤絲洞」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「萬聖夜總會」示意圖。（桃市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」「鬼吹燈迷宮」示意圖。（桃市觀旅局提供）

